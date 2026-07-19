Galerii: I Land Sound 2026 teine päev

Reedese muusikaprogrammis astusid rahvusvahelistest artistidest üles teiste seas Nico Stojan, Tomoki Tamura, Obadu, Gojnea76 ja Soome artist Kasper G, kelle kõrval pakkusid elamusi ka mitmed Eesti DJ-d ja live-esinejad.

Muusika kõrval toimus ka keha- ja vaimuprogramm, kus sai osaleda hingamistöötubades, joogatundides, helirännakutel, teetseremoonial ning nautida erinevaid meretegevusi.

I Land Sound jätkub veel pühapäeval.