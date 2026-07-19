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Galerii: I Land Sound 2026 teine päev

Muusika
I Land Sound 2026 teine päev
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34 pilti
Muusika

Saaremaal Illikku laiul jätkus tänavune elamusfestival I Land Sound.

Reedese muusikaprogrammis astusid rahvusvahelistest artistidest üles teiste seas Nico Stojan, Tomoki Tamura, Obadu, Gojnea76 ja Soome artist Kasper G, kelle kõrval pakkusid elamusi ka mitmed Eesti DJ-d ja live-esinejad.

Muusika kõrval toimus ka keha- ja vaimuprogramm, kus sai osaleda hingamistöötubades, joogatundides, helirännakutel, teetseremoonial ning nautida erinevaid meretegevusi. 

I Land Sound jätkub veel pühapäeval.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

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