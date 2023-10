I Land Sound pälvis Baltimaades esimesena rahvusvahelise rohefestivali sertifikaadi

Festivali I Land Sound jätkusuutlikkuse valdkonna juhi Kadi Aguraijuja sõnul on Baltimaade esimese rohefestivali tiitli taga aastatepikkune töö ja selle välja teenimiseks tuli kõik keskkonnaaspektid hoolikalt läbi mõelda. "AGF sertifikaadi saamine on kinnitus, et oleme õigel teel ning annab väga suure motivatsiooni oma keskkonnaprojekti edasiarendamisel. Veebruaris 2024 lähme Londonisse, iga-aastasele rahvusvahelisele konverentsile sertifikaati vastu võtma, seal hõigatakse välja ka parimad festivalid valdkondade lõikes, kus meil on samuti võimalus tunnustus võita. Seega võib meilt uuel aastal veel rõõmusõnumeid tulla," rääkis Aguraijuja.

Festivali peakorraldaja Paap Uspenski võrdleb tunnustust gurmeemaailma Michelini tähega ja leiab, et sertifikaadi pälvimise muudab veelgi hinnalisemaks teadmine, kui suured ja edumeelsed festivalid AGF-i konkursi latti kergitavad. "Saaremaa väikeses asulas toimuvat festivali saab korraldusliku detailsuse poolest võrrelda tuntud sündmustega nagu Roskilde, DGTL, Øya, Wonderfruit, Glastonbury vöi Boom festival," selgitas ta.

A Greener Future hindas festivali üldskaalal kõrgele tasemele ja valdkondade lõikes suurepäraseks. Sertifikaadi järgi on I Land Sound keskkonnateadlik festival, mis on astunud märkimisväärseid samme jäätmete, heitgaaside ja energiatarbimise vähendamiseks ning külastajate keskkonnateadlikkuse tõstmiseks.

A Greener Future tegevjuht Claire O'Neill väitis, et festivali korraldajad ja meeskond paistavad silma innovaatilisusega ja suure algatusvõimega. "Nad hoolivad väga keskkonnast ja kohalikust kogukonnast ning väärivad tunnustust kõikide positiivsete jõupingutuste eest. I Land Sound on tõeliselt unikaalne ja inspireeriv kogemus," sõnas ta.

Rahvusvahelise organisatsiooni A Greener Future A Greener Festival 2023 sertifikaadi väljastamiseks hinnatakse sündmusi 11 erineva keskkonda mõjutava valdkonna põhjal nagu transport, energiakasutus, jäätmed, veekasutus, kohalik ökosüsteem, ning kogu festivali perioodiks saadetakse kohale sõltumatu hindaja.

Hindamisprotsessi käigus määratakse, kas festival kvalifitseerub ühele järgmistest sertifikaadi tasemetest: silmapaistev (outstanding), väga kiidetud, mille pälvis I Land Sound (highly commended), kiidetud (commended) või paremuse poole püüdlejad (improvers). Keskkonnamõju 11 valdkonna lõikes saavutas I Land Sound viies kategoorias kõrgeima tulemuse.

Saaremaal Illiku laiul toimuv I Land Sound on elamusfestival, mis toimus esmakordselt 2017. aastal.