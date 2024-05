Andrei Liimetsa festivalisoovitused: Baltoscandal, Treskifest ja Hungerburg

Baltoscandal, 3.–7. juuli, Rakvere

Pika traditsiooniga teatrifestival Baltoscandal toimub tänavu 30. korda. "Pean tunnistama, et ma ei ole ise olnud kõige tihedam külaline, aga iga kord, kui seal käinud olen, siis olen näinud väga häid asju. Seal näeb nii Eesti kui laiema maailma etenduskunstide paremikku," selgitas Liimets.

Kavast tõi Liimets välja Belgia etenduskunstniku Miet Warlopi. "Kui ei ole tema nimi tuttav, siis kõige kõnekam fakt tema kohta on ehk see, et tema viimane lavastus "One Song" valiti 2022. aastal koguni maailma kõige paremate lavastuste sekka," rääkis Liimets.

"Saab näha ka põnevat Soome kollektiivi Wauhaus, kes teevad lavastuse, kus saab korraga osaleda ainult üks inimene. Kahjuks on see tänaseks kindlasti välja müüdud, aga sellised asjad annavad aimu kui põnev ja intrigeeriv festivalikava on," lisas Liimets.

Treskifest, 9.–11. august, Treski, Setomaa

Liimets möönis, et ise teebki ta suveplaane üldiselt muusikafestivalide järgi. "Kuigi muusikafestivale, mida soovitada, on päris palju. Juba sel nädalavahetusel toimub Paavli Kultuurivabriku sünnipäevafestival, aga minu viimaste aastate lemmikfestival on olnud Treskifest," tõdes Liimets ning lisas, et suure osa festivalist teeb ära asukoht ja energia, mis festivalil õhus.

"Üks väga tore festival, kus on väga toredad inimesed. Seal on muusikaprogramm, inspiratsiooniprogramm, aga mina olen seal just asukoha pärast käinud. Kes kuuleb esimest korda sellist mõistet nagu "Treski", siis minge Setomaale, kasvõi suve jooksul mõnele kontserdile ja minge vaadake, mida see Treski endast kujutab. Seal on jalgadega tuumapomm Jalmar Vabarna pannud püsti Treski küüni ja ka välilava, mis on nähtus omaette," rääkis Liimets ning leidis, et iga külastaja saab väikesest Lõuna-Eesti paigast kultuurišoki.

Hungerburg, 14.–18. august, Narva-Jõesuu

Tartu Uue Teatri korraldatud ja Narva-Jõesuu endist nime kandvalt festivalilt leiab nii teatrit, muusikat kui ka muud. "Mina näiteks ostsin passi kunagi siis, kui pandi 100 passi müüki niimoodi, et oli täiesti teadmata, kuhu sa üldse lähed. Lihtsalt, et Tartu Uus Teater korraldab, toimub Narva-Jõesuus ja kas usaldad?" rääkis Liimets.

"Mina just ootaks Eesti teatrilt mingit seikluslikkust, soovi teha midagi täiesti teistsugust, midagi, mis ei oleks ettearvatav, minu meelest Eesti suurte teatrite repertuaar koosneb liiga suures osas sellistest turvalistest asjadest. Hungerburgist täpselt midagi sellist leiab. Viie päeva hulgast leidub kontserte, lavastusi ja filmiesilinastusi, mis on spetsiaalselt festivali jaoks tehtud," rääkis Liimets.

"Toimub ta seal Mereranna puhkekodus, mis muidu peaks olema juba suletud ammu. Ruumiline ja kohaspetsiifiline festival, võimalus minna avastama Narva-Jõesuud, mis on ka niisama suvel väga tore koht. Ma ei oska arvata, mis seal toimuma hakkab, aga just see minu jaoks nii põnev ongi," tõdes Liimets.