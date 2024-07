Baltoscandal tõi külastajateni etenduste kõrval ka arutelud ja kinoseansid

Baltoscandali korraldajate sõnul on festivalil kunsti nautimise kõrval tähtis ka teatrirahva omavaheline kokkusaamine.

"Festival ei ole mõeldud mitte ainult publikule, vaid ka oma ala professionaalidele, nagu ikka kokkutulekud. Inimesed saavad oma mõtteid ja arvamusi vahetada teatriinimestega üle kogu maailma," selgitas Baltoscandali kunstiline juht Priit Raud.

Festivali juured ulatuvad 1990. aastasse. Kahel esimesel korral toimus Baltoscandal Pärnus, seejärel on korralduskoht olnud Rakvere.

"Siis, kui teatrifestival algas, oli absoluutselt kõik skandaalne. Kõik, mis ei olnud klassikaline, vana hea – utreerin – mehe-naise dialoog laval, oli juba skandaalne. Täna on millegagi väga keeruline teatrikülastajat üllatada. See kõik on Eesti teatrites olemas väiksemas või suuremas formaadis," ütles Baltoscandali direktor Velvo Väli.

"Ei saa ka öelda, et praegune festival ei oleks skandaalne. Ka sellel festivalil on lavastusi, mis on oma riigis ületanud skandaali künnise. Aga me väga selle peale ei rõhu, sest skandaal tekib ikka publiku ja teema vahelises koosluses ning mis ühes riigis on skandaalne, ei pruugi seda olla teises riigis," lisas ta.

Järgmine Baltoscandal on Rakveres plaanis kahe aasta pärast.