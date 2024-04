Baltoscandal on tavapärasest rõõmsameelsem

Kui kaks esimest Baltoscandalit peeti Pärnus, siis alates 1994. aastast on festivali võõrustanud Rakvere.

3.-7. juulini toimuval Baltoscandalil kavas olevast 26 etendusest müüdi esimese nelja müügipäevaga juba pooled välja. Festivali kunstilise juhi Priit Raua sõnul on ees ootav Baltoscandal tavapärasest rõõmsameelsem.

"Minu jaoks on ta aastate jooksul muutunud selliseks suvefestivaliks. Mis me ikka tuleme üheks nädalavahetuseks Rakverre kokku maailma kritiseerima ja nutma. Aga samas me ei tohi unustada, et maailm meie ümber on teistsugune," ütles Raud.

Rahvusvahelise (kohal on teatritegijaid Eestist, Belgiast, Norrast, Soomest, Bulgaariast, Saksamaalt, Sloveeniast, Austraaliast, Leedust, Itaaliast) teatrifestivali peresõbralikkust rõhutas see, et tutvustusüritus peeti Rakveres Triinu lasteaias.

"Me jõudsime enda jaoks ka ootamatult selle tulemuseni, et meil on sel korral kavas etendused, kuhu saab tulla perega. Seda pole varem Baltoscandalil olnud," tõdes festivali kunstiline juht.

Rakvere teatri ja festivali direktor Velvo Väli nentis, et Baltoscandali ligemale 300 000 euro suurust eelarvet lihtne kokku saada ei ole.

"See on aasta-aastalt järjest keerulisem, sest hinnad kõikjal tõusevad. Toetused kipuvad jääma samasse suurusjärku. Iga festivaliga on aina raskemad valikud, keda tuua, kuidas tuua, kuidas sellele rahaline kate saada. Ma tänan kõiki, kes on selle festivali heaks panustanud ja rahaliselt toetanud," ütles Väli.



Finantsteema oli sisse kirjutatud ka Urmas Lennuki Baltoscandali luuletusse, mille Velvo Väli lastele ette kandis.



Baltoscandal 2024

Urmas Lennuk



Meie linna sellel suvel

saabub teatrifestival.

Baltoscandal külla tuleb.

Minge kasvõi vaatama!



Tuleb kokku "sada teatrit",

oodatud on noor ja vana.

Vaatajale pakub head nii -

ole laps või vanaema.



Juba kokku 30 aastat

Rakveres on pesa tal -

üle iga kahe aasta -

toimub teatrifestival!



Sellel aastal aga lõpuks

lastelegi mõeldud on.

Kogu pere suureks rõõmuks

etendusi "terve tonn".



Onu Priit on käinud kaugel

vaadand teatrit mitmel maal,

kokku saab nüüd laval laugel

teatrivärvi vikerkaar.



Onu Velvo luges raha.

Otsis kõikjalt kapid läbi.

Tulemus ei ole paha -

festivalil pole häbi.



Kümnelt maalt on etendusi,

avab uhke väljavaate!

Kuulsaid seal ja kummalisi

näitlejaid ning akrobaate.



Etendusi kümnest riigist

Eestist juba niikuinii.

Festival su püksiviigist

eal ei küsi ridagi.



Tule riides nagu oled -

julgelt, suured silmad peas.

Vastust küsi otsekohe,

kui sa midagi tea.



Meil on rõõm sind vastu võtta

aidata ja tutvustada:

mida võtta, mida jätta -

siis on lihtsam otsustada.



Festival sind ootab lahkelt

juba juuli algul kohe.

Ära sõida teispool lahte -

kodus vaatamist, mis kole!



Läbi linna etendusi!

Vaata kasvõi silmad peast.

Päevad läbi elamusi -

istu kasvõi esireas.



Kui on pileteid veel saada.

Meil on rahvast üle maa.

Jõuluvanal kirja saata

võid, las tuleb tema ka!



Baltoscandal pole kala

ta on teatrifestival.

Siin on rõõmu, siin on sära.

Ole kohal sina ka!