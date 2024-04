Rakvere teatris jõuab sügisel lavale rahvusvaheline koostöölavastus

Eile kohtus Rakvere teatris esimest korda rahvusvahelise koostöölavastuse "Reekviem unistusele" trupp. Septembris esietenduv lavastus valmib Studio Totali eestvedajate Anna-Maria Lipponeni ja Petri Tuhkaneni käe all, lisaks on kaasatud teisedki stuudioga seotud kunstnikud.

Studio Total, Helsingis baseeruv teatrirühmitus, mille juhid on Anna-Maria Lipponen ja Petri Tuhkanen, on lavastusi loonud üle Euroopa. Oma loomingut iseloomustavad nad kui totaalkunstiteoseid, mis järgivad selleks valitud ruumi eripära ja tegelevad kaasaega käsitlevate teemadega.

Idee kutsuda Anna-Maria Lipponen ja Petri Tuhkanen Rakvere Teatrisse küpses teatri kunstilise juhi Peeter Raudsepa peas juba ammu. "Kohtusime Tampere teatrifestivalil ja huvitavast mõttevahetusest kasvas välja idee, et nad võiksid ka Rakveresse lavastama tulla. Kuna mõlema lemmikfestivaliks on Baltoscandal, olid nad koostööst Rakvere Teatriga väga huvitatud. Covidi-aastad lükkasid seda plaani aina edasi, aga olles näinud vahepeal Anna-Maria ja Petri lavastusi välismaal, sai mulle selgeks, et just sellist üllatust meil vaja ongi."

Lipponeni ja Tuhkaneni jaoks ei ole see esimene kord Eesti teatris tegutseda. Varem on koostööd tehtud Eesti Draamateatri, NO99 ja Vanemuisega. Rakvere Teatris alustatakse Ameerika kultuskirjaniku Hubert Selby Jr romaanil "Requiem for a Dream" põhineva lavastuse proovidega juba mais.

Tehniliselt nõudlikku lavastust mängitakse ainult Rakvere teatri suures majas.

Autor: Hubert Selby Jr "Requiem for a Dream"

Lavastaja ja dramatiseerija: Anna-Maria Lipponen (FIN)

Lava-, video- ja valguskujundaja: Petri Tuhkanen (FIN)

Helilooja ja helikujundaja: Antti Puumalainen (FIN)

Kostüümikunstnik: Coline Meret Lola Jud (SWI)

Kaameratöö: Jekaterina Abramova (EST)

"Reekviem unistusele" esietendub Rakvere teatri suures majas 20. septembril 2024.