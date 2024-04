Etenduskunstide festival Baltoscandal avalikustas programmi

Baltimaade ühe vanima teatrifestivali järjepidevusest annab märku see, et Priit Raua kokku pandud programmist leiab mitu tuttavat nime, kes varemgi festivalile kutsutud.

Näiteks on juba kolmandat korda Baltoscandalil osalemas prantsuse lavastaja ja paljude festivalide lemmik Philippe Quesne, kes toob sel korral Rakveres publiku ette postapokalüptilise loo poeetilistest hernehirmutistest lavastuses "Farm Fatale". Kolmandat korda astub Baltoscandalil üles ka Ivo Dimchev. Sel suvel kutsub ta vaatajaid endaga üheskoos omalaadsele kontserdile, kus telefoni välja lülitama ei pea – vihje peitub pealkirjas "The Selfie Concert".

Kõige väiksema publikuarvuga lavastus tuleb soomlaste Wauhausilt, kes oli viimati Baltoscandalil külas 2018. aastal. See on üksühele privaatne kohtumine ühe vaataja ja robotkoera vahel. Lavastuses "The Companion" meelitab robotkoer inimesest osalejat endaga vestlema, seltsima ja mängima. Kas oleme valmis usaldama end kaaslase hoolde, kes pole inimene?

Tänavusest festivalikavast leiab ka kolm lavastust, mida saab vaatama tulla koos perega. Belgia visuaalkunstnik Miet Warlop toob Rakverre oma 12 aasta taguse lavastuse "After All Springville", mis paistab silma erakordse huumori ja vaimukusega. Elegantne kõndiv laud, pettunud elektrikilp ja väga pikad püksid – milline kombinatsioon saaks luua veel soodsama pinnase koomikaks ja katastroofideks?

Avastuslusti pakub ka itaallane Andrea Salustri lavastusega "Materia", mis muudab vaatajate silme all elavaks polüstüreen-materjali. Lawrence Malstafi "Shrink" paneb Rakvere linnatänaval vaakumpakendatud inimesed rippuma maa ja taeva vahele, kord looteasendis, kord ristilöödud keha meenutades.

Norra teatrirühmitus Susie Wang on kiirelt tõusnud oma kodumaa üheks silmapaistvamaks teatritrupiks. Lavastuses "Burnt Toast" kohtub jäme Texase aktsent absurdihuumori ja verdtarretav narratiiviga, tulemuseks tarantinolik "splatter-teater". New York Times kirjutas lavastuse kohta, et tegu on häiriva, ent ometi õrna looga armastusest ja kannibalismist.

Noor leedu lavastaja Laura Kutkaitė paljastab koos Leedu Rahvusteatri naistrupiga #MeToo liikumise järelkajana Leedu kunstimaailmas valitsevat meestekesksust ja võimu kuritarvitamist. Lavastuses "The Silence of the Sirens" avavad neli näitlejannat oma saareteatri ja räägivad tõestisündinud lugusid oma tööelust, oodates "suurt Odysseust".

Robert Henke, kelle installatsioone ja kontserte on näha saanud Londonis Tate'is, Pariisis Pompidou keskuses, Roomas Palazzo delle Esposizionis, New Yorgis PS-1-s, Viinis MAK-is, Veneetsias Palazzo Grassis jne, lülitab publiku rõõmuks Rakvere teatri kinosaalis sisse vanakooli arvutid Commodore CBM 8032 ja maalib seinad rohelise värvitooniga, kust võib tuvastada geomeetrilisi, madala resolutsiooniga kujundeid, saatjaks erilaadne gruuv, karedad siinuslained ja digitaalne müra.

Nagu tavaks on saanud, siis kostitab festival ka kinoprogrammiga. Tänavu on fookuses Austraalia teatriuuenduse teerajaja ja rahvusvaheliselt tunnustatud teatritrupi Back to Back Theatre'i debüütmängufilm "Shadow". Film põhineb trupi auhinnatud lavastusel "The Shadow Whose Prey the Hunter Becomes". Back to Back Theatre on maailmas enim tuntud selle poolest, et kasutab puuet kunstilise lähenemise vahendina. Äsja pälvisid nad 52. Veneetsia teatribiennaalil Kuldlõvi elutöö eest.

Eesti lavastustest on festivalile kutsutud Marta Aliide Jakovski palju kiidusõnu pälvinud "Fundamentalist" (Von Krahli teater), Eesti-Sloveenia koostöölavastus "Fun Fact" (Kanuti Gildi Saal) ja TÜVKA trupitöö "Kibe!".

Baltoscandal toimub Rakveres 3.–7. juulini 2024.