Ulfsak, Kangro ja Epner toovad Sloveenias koos kohalike tegijatega lavale uuslavastuse

"Fun Fact" on Kanuti Gildi SAALi ja Ljubljana kaasaegse teatri-, tantsu- ja kunstikeskuse Bunker esimene ühine produktsioon. Lavastuse Eesti esietendus leiab aset 22. jaanuaril 2024.

"Lavastuse loomist alustasime kahe küsimusega: mis ühendab inimesi ja kuidas moodustub rahvus? Selgus, et neid protsesse mõjutavad enim negatiivsed sündmused, nagu sõda, surm, katastroofid ja õnnetused. Sündmused, mis sööbivad kollektiivsesse mällu. Eeskätt käsitlemegi mälu, selle kujunemist, säilimist ja ka tuhmumist," kommenteeris lavastuse motiive Katarina Stegnar.

"Isegi kõige traagilisemast sündmusest saab lõpuks lihtsalt fun fact, huvitav teadmine minevikust, mida me miskipärast mäletame," lisas Mart Kangro.

Katarina Stegnar ja Primož Bezjak on Sloveenia näitlejad, kes on töötanud väga erinevates laadides tantsuteatrist klassikalise sõnateatrini. Koos Branko Jordaniga moodustasid nad 2010. aastal Beton Ltd trupi, mis on tuuritanud üle Euroopa. Mart Kangro, Juhan Ulfsak ja Eero Epner on teinud koos Kanuti Gildi SAALis varem kaks lavastust: "Workshop" (2019) ja "Kas te olete oma kohaga rahul" (2021).