Epner viktoriini vormis lavastusest: eestlasi on iseloomustanud kihk asju teada

Kanuti Gildi Saalis etendub Ljubljana kaasaegse teatri-, tantsu- ja kunstikeskuse ning Juhan Ulfsaki, Eero Epneri ja Mart Kangro koostöös loodud ühislavastus "Fun fact", mis uurib traagiliste sündmuste mõju kollektiivsele mälule. Lavastust ettevalmistades jõudis trupp arusaamani, et üks suurimaid inimeste ühendajaid on õnnetus ja jagatud valu.

Juhan Ulfsak, Eero Epner ja Mart Kangro uurivad koos Sloveenia avangard-teatrirühmitusega Beton Ltd lavastuses "Fun fact", kuidas ja mille alusel üks kogukond või ka rahvus kujuneb.

"See lavastus on võib-olla natukenegi seotud õpetajate streigiga, me küll ei plaaninud seda niimoodi, aga eestlasi on üldiselt iseloomustanud suur kihk teada asju. Väidetakse, et see on meie üks hea haridussüsteemi põhjuseid, et haridus on meile väga oluline ja olnud ajalooliselt pea ainuke pääsetee viletsusest ja vaesusest välja. See lavastus loob olukorra, kus küsitakse üksteise käest küsimusi ja vastatakse. Tahetakse teada, mis toimub," kirjeldas lavastuse autor ja etendaja Eero Epner.

Lavastus toimub viktoriini vormis.

"Viktoriin on Eestis väga populaarne ja meie sloveenia kolleegid olid väga üllatunud, kui nad kuulsid, et viktoriine mängitakse Eestis igal pool. Nad on tuttavad selle formaadiga, aga seal on see pigem selline väheste inimeste hobi ja sellist rahvuslikku viktoriinikütet, mida Eestis iga nädal antakse, seal ei tunta," rääkis Epner.

2010. aastal loodud Beton Ltd, on Sloveenia üks silmapaistavmaid teatrirühmitusi. Nad on töötanud väga erinevates laadides tantsuteatrist klassikalise sõnateatrini.

"Me tahtsime pakkuda publikule ehedat elamust, mis on teatud määral vastuolus teatri iseloomuga. Teater on simulaakrum, see on võlts ja tehislik. Ja tasakaal nende kahe vahel – olla ehe ja pakkuda publikule tõetruud elamust, aga samal ajal ise etendust juhtida – on selles lavastuses heas tasakaalus," rääkis Sloveenia etendaja Kararina Stegnar.

Lavastuse Sloveenia esietendus toimus 1. detsembril Ljubljanas. Tallinna etendused toimuvad Kanuti Gildi Saalis käesoleva nädala viiel õhtul.