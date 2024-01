Kanuti Gildi Saali keldrisaalis saab liikuda unenäo ja reaalsuse vahel

"Lunaarsed episoodid ja luhtaminekud mitmes vaatuses" on saanud inspiratsiooni unenägudest ja müstilistest paikadest, kuhu inimese meel rändab samal ajal, kui ta magab. Performatiivses keskkonnas saavad osalejad vabalt ringi liikuda, aega veeta ja puhata. Visuaalsed ja helilised vahelesekkumised täidavad ruumi erinevate meeleoludega, luues sealjuures liikuvaid kompositsioone.

"Unenäolisus ja nende reaalsuste ja tajude eri vormid, oli see, millest ma alustasin seda tööd enda jaoks. Mind väga huvitab kombineerida või lasta erinevatel kihistustel ilmneda. Mind huvitas enda jaoks neid kihte lahti mõtestada, just selle müstilise argise ja vahepeal liikuda," seletas Katrin Essenson.

"Ma arvan, et me kalduma olema hästi pragmaatilised. Meil isegi ei ole vaja pingutada selleks, et me kaldume olema materiaalsed. Ma tahaks seda kujutlusvõime jõudu meelde tuletada, et tegelikult sa võid vabalt liikuda nende maailmade vahel," sõnas etenduskunstnik.

Etendused toimuvad 10.-14. jaanuarini.