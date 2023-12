Maria Lee Liivak: hirm läbikukkumise ees on ühiskonnas mastaapsem kui kunagi varem

Lavastus keskendub staatuse küsimuse kõrval ka inimese edu leidmise vajadusele ja läbikukkumise kartusele. "Mulle tundub, et me oleme väga kriitilises kohas ühiskonnana, et läbikukkumine on nii palju tõenäolisem ja suurem, väga palju inimesed vaesuvad kiiremini jne," rääkis lavastuse dramaturg Maria Lee Liivak.

"Asi ei ole enam niivõrd selles, et tahetakse edukas olla, vaid see hirm täiesti läbi kukkuda on palju mastaapsem kui ta oli kunagi varem," ütles Liivak. "Tahaks, et ühiskond läheks natuke teises suunas, et iga eksimuse eest ei pea maksma hinge hinda," lisas ta.

Markus Truup sõnas, et näitleja töösse on ebaõnnestumine juba eos sisse kirjutatud. "Midagi läheb valesti, sa oled avaliku tähelepanu all. See on asi, millega sa karastad oma hinge, aga lõpuks sa toibud sellest ja astud edasi." Elina Reinold arvas, et ilma häbita polegi mõtet lavale minna, kuna muidu oleks publikul igav. "Publikul on vaja seda häbi vaadata ja näitlejal on vaja sellega seal toime tulla," ütles ta.

Lavastuse aluseks on šveitsi-inglise kirjaniku Alain de Bottoni 2004. aastal ilmunud raamat "Mure staatuse pärast", millele on näitlejad aga enda mõtteid juurde lisanud. "Maria Lee on ikkagi dramaturg ja väga palju materjali kokku kirjutanud ja välja pakkunud, võibolla kõik ei lähe lõpuks lavastusse sisse. Ja siis on meie endi lood ja mõtted, mida Maria Lee on proovide ajal kirja pannud ja sellest on kujunenud ikka tekstiraamat," kirjeldas Reinold.

Liivak tõi välja, et Botton märgib oma raamatus, et mure staatuse pärast ei ole tingimata see, mida oleks arukas omavahel arutada, nagu ei taheta rääkida ka sellest, kelle peale kadedad ollakse. "Kui see jääb selliseks sisemiseks probleemiks, mida me peame varjama, siis me kultiveerime seda, hakkame teistes inimestes ebakindlust tekitama, kui me tunneme iseennast ebakindlalt, kadedalt, kibestununa. Ainuke viis seda leevendada, on sellest avalikult rääkida omavahel," seletas Liivak.

Liivak pole kindel, kas nende lavastus mingit suurt muutust kaasa toob. "Ega me midagi väga originaalset ei ütle ju, aga on mingid asjad, mida peab aeg-ajalt uuesti ja uuesti ütlema," sõnas ta.