Kertu Moppel oma uuslavastusest: inimene tahab tajuda kõikjal staatust

Lavastaja Kertu Moppeli sõnul on pea kõiki inimestevahelisi probleeme võimalik tõlgendada murena staatuse pärast.

"Meie aju on kuidagi nii ehitatud, et me tahame tajuda kõikjal staatust ja meile mõjub väga halvasti, kui me tajume, et me oleme kellestki staatuse redelil madalamal pulgal," sõnas Moppel.

Lavastuse aluseks on Alain de Bottoni 2004. aastal ilmunud raamat "Mure staatuse pärast". Kuid ka laval olev neljane trupp – Kertu Moppel, Elina Reinold, Lauri Kaldoja ning Markus Truup – andis lõpptulemusse oma panuse.

"Aluseks on teatud väited raamatust ja ka nende selgitused. Sinna ümber räägime oma arvamust, tõstame neid lauseid ümber ja on juhtumisi, kus me tunneme, et on liiga tehtud või oleme saanud ülendatud," jagas näitleja Elina Reinold.

"Lugesime koos, mõtlesime selle üle ja rääkisime omi lugusid, oleme teineteisest päris valusaid asju saanud teada, oleme jaganud rohkem kui mõnes teises prooviperioodis," lisas ta.

"Mure staatuse pärast" esietendub Kanuti Gildi Saalis 16. detsembril. Lavastust mängitakse detsembris viiel korral, seejärel veebruaris ja märtsis.