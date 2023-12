Kadri Lepp: kirjutamisest on mul hammas verel ja ei saagi enam pidama

Näidend "Koju" räägib loo emotsionaalsesse ummikusse sattunud noorest naisest, kes naaseb vanematekoju. "See on ühe perekonna lugu ja kindlasti ka suure armastuse lugu. See räägib igatsusest, läheduse otsingutest ja üksindusest," tutvustas Lepp.

Martin Mill lisas, et oli kirjutamisprotsessi ajal Kadri jaoks kontroll-lugeja. "Ma lugesin seda näidendit lehekülje kaupa, et kui Kadri sai midagi valmis, siis mina kohe lugesin üle. Tagasisidet oli muidugi keeruline anda, sest et ei teadnud ju täpselt, kuidas asi lõpeb ja nägin, et Kadril on oma kindel plaan ja visioon. Proovis olles tekkis veider tunne, sest ma olin justkui sellest materjalist juba läbi imbunud," rääkis Mill.

Näidendi tõi Ugalas lavale Tanel Ingi, Kadri otsustas jääda autori postisoonile. "Mulle tundus seekord hea plaan anda see materjal Tanelile, keda ma väga usaldan ja kellele see materjal väga meeldis. Eks ta omamoodi emotsionaalne eksperiment oli mulle - annad justkui oma lapse lastehoidu kaheks kuuks ja siis ei lähe isegi vaatama, kuidas tal läheb. Aga tulemus oli väga ilus," ütles Lepp.

Lepa sulest on seni ilmunud juba kuus lasteraamatut, samuti ootab lavalepääsemise võimalust uus näidend. "Ma tegelikult pidevalt ei kirjuta – ma kogun mõtteid ja materjali ja see võtab tihtilugu palju kauem aega kui see kirjutamise protsess ise. Aga kirjutamine on veidi teistsugune loominguline ambitsioon kui näitlemine ja mul hammas juba verel ja tundub, et nüüd ei saagi enam pidama," muheles Kadri ning lisas, et teatritöö ambitsioon ei ole selle kõrvalt siiski kuhugi kadunud.

Viimastest lavatöödest tõi Lepp esile rolli lavastuses "Head lapsed". "See on päris karm materjal ja ma leian, et Ugalas ka üsna julge katsetus, aga seda on tohutu rõõm mängida. Nii et julgustan inimesi karmile materjalile vaatamata teatrisse tulema," ütles Lepp.