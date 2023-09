Alates sellest hooajast on Kanuti Gildi Saalil kolm kunstilist juhti

Värske hooaeg toob Kanuti Gildi SAALi mitmeid muutusi. Teater jätkab kolme inimese kunstilisel juhtimisel, kelleks on SAALi pikaaegsed projektijuhid Eneli Järs, Maarja Kalmre ja Kaie Küünal. 20 aastat kunstilise juhi tööd teinud Priit Raud jätkab teatrijuhina.

"Eesti etenduskunstide maastikul on kollektiivselt kureeritud programmi koostamine absoluutselt ainulaadne. Äsja toimunud SAAL Biennaal festivali kureerisime kollektiivselt ning see tekitas diskussiooni ja küsimusi, millega saab uus programmitiim aktiivselt edasi tegeleda," ütles Priit Raud.

Uue kunstilise tiimi kaks olulisemat lisa programmile on värske formaadina lühietenduste õhtu ning hooajasisesed külalisetendused.

Lühietenduste õhtu eesmärgiks on anda kunstnikele väljund mõtete ja ideede katsetamiseks väljaspool täiemahulist produktsiooni ning sellega kaasnevat kordamise vajadust. "Näeme, et lühiformaat on praegu vajalik ja inspireeriv nii kunstnikele kui publikule ja saame anda võimaluse tulla oma ideedega pigem meelelahutusele orienteeritud öisest vööndist välja ning pakkuda seeläbi võimalust formaadil areneda uues suunas," ütles Eneli Järs.

Esimesel lühietenduste õhtul, mis leiab aset novembris, astuvad üles noored kunstnikud erinevatest valdkondadest: muusikataustaga Gregor Kulla, stsenograafiataustaga Anita Kremm ja etenduskunstnik Liisbeth Horn.

Hooaja põhiprogrammi avab 27. septembril Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia tantsukunsti eriala lõpetanud Elle Viiese diplomilavastus "Koodeks". Hooaja esimese esietendusena jõuab publiku ette Kadri Noormetsa uuslavastus "Kutse vaibale.