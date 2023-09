Kanuti Gildi Saalis tuuakse algaval hooajal publiku ette lühietendused

Kanuti Gildi Saali hooaja avab Elle Viiese diplomilavastus "Koodeks". "Koodeks on minu jaoks mingi struktuur, kindel kord, oma olemuselt veidi kalk ja külm, vahel ebavajalikult detailne püüd midagi sõnastada või defineerida. Mul oli soov see loogika üle kanda lavastuslikku olukorda, kus siis kõik osised, nii liikumine, heli kui ka tekst, alluvad sellele loogikale," selgitas Viies.

Hooaja esimese esietendusena jõuab publiku ette Kadri Noormetsa uuslavastus "Kutse vaibale", mis püüab lõhkuda vaataja ja etendaja vahelisi barjääre ning uurib kahe rolli ühendamise võimalusi lavastuses.

Kanuti Gildi Saali kunstiline juht Kaie Küünal sõnas, et lavastusega "Kutse vaibale" on Noormets loonud hubase ruumi, kus üheks elemendiks on just vaibad.

"Kui tavakeeles tähendab kutse vaibale kuhugi natuke ärevasse olukorda kutsumist, siis see olukord vaibal, kuhu Kadri meid kutsub, saab olema väga sõbralik ja pehme," kirjeldas ta.

20 aastat Kanuti Gildi Saali kunstilise juhi tööd teinud Priit Raud jätkab uuest hooajast teatrijuhina. Uue kunstilise tiimi moodustavad maja pikaaegsed projektijuhid Eneli Järs, Maarja Kalmre ja Kaie Küünal. Nende kaks olulisemat lisa programmile on hooajasisesed väliskunstnike külalisetendused ning värske formaadina lühietenduste õhtu.

"See on nii Eestis kui ka välismaal praegu üldine tendents, et sellised lühiformaadid on kunstnike ja publiku jaoks atraktiivsed," selgitas Küünal, kelle sõnul annab lühiformaat kunstnikele hea võimaluse end pidevalt arendada.

Selle hooaja esimene lühietenduste õhtu jõuab publiku ette novembris.