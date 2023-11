Kristi Kongi: Konrad Mäe maali ees seistes sa justkui sukeldud sellesse

Konrad Mägi õppis kunsti Peterburis, kuid see kool polnud tema jaoks. Ta tahtis saada skulptoriks, kuidas koolis õpetati hoopis tapeedimustreid tegema. Ta tuli ära ning hakkas – võimalik, et Nikolai Triigi juhatusel – maalikunstnikuks. Natukene sai ta maaliharidust Pariisis, kuid see oli juhuslik ja hetkeline.

Arvestades ajaolu, et Mägi polnud tehniliselt maalikunsti õppinud, oli ta maalikunstnik Kristi Kongi sõnul siiski osav. "Teda kõnetas värv kindlasti nii palju, et ta hakkas sellest huvituma. Ja muidugi see maaliprotsess ka – kui pidevalt maalida, siis see ikkagi treenib kätt. Seda on tema maalides näha ja seda on näha ka selles, et ta tõesti on maaliprotsessi sees palju juurde õppinud. Selles mõttes ma ütleks küll, et ta oli osav."

Nii Triiki kui ka Mägi huvitav erk värv, mis oli tol ajal Eestis harukordne. "Nad on kõige esimesed, kes Eestis niimoodi värvi kasutavad ja nad teevad seda ääretult meisterlikult. Nad on oma loomingus ka niivõrd erinevalt seda värvi maali sisse pannud," sõnas Kongi.

Kuigi Mägi teosed on värvivaliku poolest väga rikkalikud, mõjuvad need Kongi sõnul lihtsatena. "See ongi see, mis mind on Konrad Mägi värvikäsitluses ka paelunud," nentis ta. "Sa seisad selle maali ees ja justkui sukeldus selle sisse. Sa näed seda sügavust."

