Galerii: Méxicos avati Kristi Kongi isikunäitus

Mehhiko pealinnas Méxicos asuvas Karen Huber galeriis on alates 30. novembrist avatud maali- ja installatsioonikunstnik Kristi Kongi isikunäitus "The Past, the Present, the Future. It is like Indigo, Lilac, and Magenta". Näitus on avatud 20. jaanuarini 2024.

Kristi Kongi on loonud näitusega "The Past, the Present, the Future. It is like Indigo, Lilac, and Magenta" ("Minevik, olevik ja tulevik. See on nagu Indigo, Violett ja Magenta") kogu galeriiruumi hõlmava värvioaasi. Näitusel on ruumi kõrval olulisel kohal ka ajaline mõõde – kunstnik on kasutanud värvi kui vahendit dokumenteerimaks päevade kulgu.

See on Kristi Kongi teine isikunäitus Karen Huber galeriis, esimene – "Mapping the Jungle" ("Kaardistades džunglit") – toimus 2018. aastal. Kongi osales hiljuti Méxicos Casa Lü kunstikeskuses residentuuris ja seal samas toimunud nelja Eesti kunstniku näitusel "The Death Began in Autumn" ("Surm sai alguse sügisel") (23.9.–15.10.2023), 2018. aastal viibis ta Mehhikos Tapachulas DEDAZO kunstnike residentuuris.

Karen Huber galerii on Mehhiko rahvusvahelise programmiga galerii, mis on pühendunud kaasaegsele maalikunstile. Eesti kunstnikest on lisaks Kristi Kongile näidatud galeriis ka Merike Estna loomingut.