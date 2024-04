Londonis Pontone galeriis avatakse Kristi Kongi ja Tõnis Saadoja näitus

Pontone galerii juhataja ja näituse kuraator Sandra Veinla kinnitas, et tal on väga hea meel pärast aastaid Londoni kunstimaailmas töötamist viimaks Eesti kunstnikega koostööd teha ja panustada Eesti kultuuri tutvustamisesse väljaspool Eestit. "Tõnis Saadoja ja Kristi Kongi on mõlemad erakordsed kunstnikud, kelle loomingut on meil suur rõõm esmakordselt ühisel näitusel esitleda ja Ühendkuningriigi publikule tutvustada. Mõlema kunstniku looming haakub hästi nii galerii ajaloo kui tulevikuplaanidega."

Pontone galeriil on juba 1990. aastatest alates olnud tugev side realistliku ja fotorealistliku keelega maalikunstiga. "Sellesse traditsiooni sobitub suurepäraselt Tõnis Saadoja, kelle tehnilised vormiotsingud ja süstemaatiline lähenemine arendavad seda stiili edasi äärmiselt põnevas suunas," selgitas Veinla. "Oleme juba mõnda aega otsinud ka tugevat abstraktset maalikunstnikku, kellega koostööd teha ning Kristi Kongi looming on täpselt see, mida lootsime oma programmi lisada. Oleme väga suures elevuses sellest, et Kristi loob näituse jaoks meie Fitzrovia galeriisse ka ruumiinstallatsiooni, väljudes maalides lõuendilt seintele ning kaasates tervet galeriiruumi."

Maikuus toimuva näituse jaoks Pontone galeriis on Kongi ja Saadoja maalinud töid, mille põhiteemaks on põhjamaade ning Eesti kultuuris sümboolselt oluline taevas. "Kuigi minu ja Tõnise visuaalsed keeled on täiesti erinevad, siis mulle tundub, et meie maalidel on kokkupuutepunkte päris palju, olgu selleks siis mõte kohast, ajast või taevast. Mingid maailmad saavad maalidel justkui kokku. Ja see on minu jaoks paeluv," ütles Kristi Kongo. "Seda näitust ette valmistades tundus kõik kuidagi loogiline, et just meie maalid omavahel ühes ruumis kokku saavad ja omavahel kõnelevad."

Tõnis Saadoja toob näitusel "Lost Summer Skies" välja maalid kahest seeriast, mis teineteist toetavad - arhitektuurilise elemendiga monokroomsed maalid ning suvetaeva motiiviga tööd. "Mind huvitab lakooniline maalikäsitlus, tinglik värvus ning ruumi ja tasapinna suhe, nähtava ja nähtamatu tasakaal, mis madala kontrastiga maalis väljendub uduses, sordiini all kumavas motiivis. "Uutes maalides, mis Londoni näitust silmas pidades on loodud, on tähelepanu all maalitehnilised variatsioonid sarnase motiivi raames. Motiivi osas on kõik kuus maali videvikus suvetaevast. Maastikumotiivile olen maalis lähenenud viimase aasta pooleteise jooksul ning etüüdid taevastest ja pilvedest on selle osa."