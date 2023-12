Kristi Kongi avas Mehhikos teise isikunäituse

Näitus kannab nime "The Past, the Present, the Future. It is like Indigo, Lilac, and Magenta" ehk eesti keeles "Minevik, olevik ja tulevik. See on nagu indigo, violett ja magenta".

Kongi sõnul on tegemist tema siiani suurima isikunäitusega.

"Näitus tuli üllatavalt suur. See on mu teine isikunäitus selles galeriis. Ma tegelikult tean seda galerii iga nurka ja iga külge, kuigi nad olid sinna paar lisaseina teinud, mis tegi selle galerii palju mõnusamalt tarbitavaks ja ka lõuendina tegi selle väga mõnusaks. Ma tegin näituse nii projektiruumis kui ka põhiruumis. See moodustas tervikuna sellise ühe loo ja rääkis ühest asjast," selgitas Kongi.

Kongile omaselt hõlmab näitus tervet galeriiruumi, muutes selle terviklikuks värvioaasiks. Seejuures kasutab kunstnik värvi kui vahendit, et dokumenteerida päevade kulgu.

"Need on sellised lihtsad igapäevased momendid. Põhielemendiks taevas, mis on igal pool meie ümber. Olgu me siis Eestis või Mehhikos või kus iganes maailma nurgas," ütles kunstnik.

"Mulle tundub, et värvigamma ja kontrasid said natuke teistsugusemad. Kuna maalid väljusid ruumi, siis ma testisin neid värve ruumis päris pikalt. Kuidagi see Mehhiko minu värvipaletti lisab midagi. Ja seekord lisas üllataval kombel tumedust," sõnas Kongi.

Kristi Kongi esimene isikunäitus Karen Huberi galeriis oli 2018. aastal. Kongi osales hiljuti ka Mexico Citys Casa Lü kunstikeskuses residentuuris ja sealsamas toimunud nelja eesti kunstniku näitusel.

"Ma olen ju peaaegu terve sügise viibinud Mehhikos. Vahepeal olen käinud edasi-tagasi. Tegelikult on ka plaane, et veebruaris Mexico City kunstinädalal midagi veel näidata," ütles Kongi.

Tema sõnul on ta koostöö Karen Huberi galeriiga läinud sügavamaks.

"Ma selle sama galeriiga olengi töötanud ja meie koostöö on läinud iga korraga järjest sügavamaks. Aga mis mind Mehhikosse veel tõmbab lisaks sellele, et mulle meeldib enda tegemisi kõrvalt vaadata, Mehhiko on minu jaoks kunsti ja maali mõttes see koht, kus ma saan ennast teostada," rääkis ta.

Näitus Mehhiko pealinnas jääb avatuks 20. jaanuarini.