Galerii: Kristi Kongi avas Kogo galeriis veest inspireeritud näituse

Tartus Kogo galeriis on avatud maali- ja installatsioonikunstnik Kristi Kongi isikunäitus "Vesi on igavene tunnistaja. Värv Indigo".

Seekord on Kristi Kongi loometöö keskmes vesi, millest on sagedaste ujumas käimiste ajal saanud tema vaatluskeskkond. Kunstniku jaoks on taevas universaalne sümbol, sest see ühendab meid kõiki, samas kui vesi on keerulisem element, mida sageli tajutakse müstilise, lõhestava ja hirmutavana.

"Vesi on igavene tunnistaja. Värv Indigo" koosneb õlimaalidest, väljalõigatud siluettidest ja lühikestest poeetilistest märkmetest.

Näituse kuraator on Šelda Puķīte. "Vesi on igavene tunnistaja. Värv Indigo" on avatud 3. augustini.