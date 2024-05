Kogo galerii uus esindatav on läti visuaalkunstnik Sabīne Vernere

1990. aastal sündinud Sabīne Vernere on Riias elav läti kunstnik. Ta õpib Läti Kunstiakadeemia doktorantuuris ja juhib akadeemia eksperimentaalset näituseruumi Pilot. Vernerel on magistrikraad Läti Kunstiakadeemia maaliosakonnast ning ta on täiendanud end Zagrebi Kunstiakadeemias ja Antwerpeni Kuninglikus Kunstiakadeemias. Tema töid leidub Läti Riikliku Kunstimuuseumi, VV Foundationi ja Zuzānsi kogudes.

Sabīne Vernere on tuntud väljendusrikaste tušimaalide poolest, mis kujutavad antropomorfseid, soovoolavaid olendeid. "Kunstniku töödes on tunda ilu, sensuaalsuse ja tunderikkuse jõulist kohalolu, ent siin leidub ka korratust ja vägivalda, mis on kooskõlas inimeste ja looduse vaheliste keerukate suhetega," kirjutas galerii.

Vernere on osalenud kolmel Kogo galerii näitusel: "Kaheksajala rokokoo" (2024), "Triquetra" (2023) ja "Mu mõrkjasmagus Frankensteini-keha" (2022).

"Sabīne on noor esiletõusev kunstnik, kes täiendab meie esindatavate kunstnike valikut ja sobitub sinna väga hästi. Ta on meisterlik oma tehnikas ja materjalitunnetuses, ta on loominguliselt särav, töökas ja ambitsioonikas. Märkame juba praegu kasvavat huvi tema teoste vastu nii Eestis kui ka mujal. Meil on hea meel alustada temaga süvendatud koostööd ja pühenduda pikaks ajaks," rääkis Kogo galerii asutaja ja juht Liina Raus.

11. juunil avatakse Riias kaasaegse kunsti keskuses Kim? rühmanäitus "Padsmit minūtes", kus osaleb ka Sabīne Vernere, samuti on tema teosed praegu Läti Rahvusliku Kunstimuuseumi rühmanäitusel "In the Name of Desire".