Pildid: Kogo galerii avas koostöös Riia kaasaegse kunsti keskusega näituse

Näitus "Kõik olnud võimalused" koosneb kahest söe- ja pliiatsijoonistuste seeriast, videoteosest ja heliinstallatsioonist. Näitus püüab näidata, kuidas muuta vaatlus teadlikuks kogemuseks ja küsib, mida tähendab kõike küljele kallutada ja omandada teine telg. Kas tegu on uue stabiilsusega? Kuidas leida liikumist staatilises? Kuidas muuta oma vaatenurka, et see kajastaks nii uusi teadmisi kui ka tuttavlikku selles, mis on uus?

Krista Dzudzilo on visuaalkunstnik, kellel on olnud kuus isikunäitust ja ta on osalenud arvukatel rühmanäitustel nii oma kodumaal Lätis kui ka välismaal, "Kõik olnud võimalused" on tema esimene näitus Eestis.

Näitus on avatud 4. maini Tartus Kogo galeriis.