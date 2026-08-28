Galerii: Teinfeldt-Grinsi uus näitus uurib maastikku kui kihistunud mälukandjat

Neljapäeval avanes Tallinnas Draakoni galeriis Maryliis Teinfeldt-Grinsi näitus "See on tuul, mis paisutab purjesid". Väljapanek käsitleb maastikku kihistunud mälukandjana, mida on kujundanud võim ja inimtegevus.

Maryliis Teinfeldt-Grins on kunstnik ja uurija, kelle loome- ja doktoritöö keskendub mälu, maastiku ja keele seostele, pöörates erilist tähelepanu Kadrina ja Ambla kihelkonnale.

Teinfeldt-Grins on õppinud tekstiilikunsti Kõrgemas Kunstikoolis Pallas ja Läti Kunstiakadeemias ning omandanud magistrikraadi kaasaegse kunsti erialal Eesti Kunstiakadeemias. Ta on pälvinud nii Eduard Wiiralti kui ka Adamson-Ericu stipendiumi ning tema teosed kuuluvad Eesti Kunstimuuseumi ja Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi kogudesse.

Näitus on avatud 27. septembrini.