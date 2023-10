ETV uus kunstisaade viib avastusretkele Konrad Mägi värvide maailma

Konrad Mägi 145. sünniaastapäevale pühendatud saatesarjas avavad Konrad Mägi ja tema kaasteeliste elu ning loomingut, aga ka laiemalt nende murrangulist ajastut kunstnikud Tiit Pääsuke, Kristi Kongi ja Kaido Ole ning ajaloolased Kadi Polli, Linda Kaljundi, Tiit Hennoste, Marek Tamm, Daniele Monticelli, Lola Annabel Kass, Tõnis Tatar. Sarja autor on kunstiteadlane Eero Epner.

Eero Epneri sõnul on Eesti vanemas kunstiajaloos endiselt palju üllatavat. "Näiteks on siiani lõpuni vastamata küsimus, miks ühel hetkel otsustasid mitmed noored inimesed hakata üleüldse kunstnikeks ja veelgi enam - modernseteks kunstnikeks. Nikolai Triik, Kristjan Raud, Ado Vabbe või Konrad Mägi on vaid mõned näited sellest pöördest," ütleb ta.

Kuid võib-olla kõige rohkem proovib sari Epneri hinnangul panna Konrad Mägi erinevatesse vaatenurkadesse. "Saates kõnelevad kunstnikud ja kunstiteadlased, mehed ja naised, nooremad ja vanemad," räägib ta. "Sellest kõigest ei selgu objektiivset tõde kunsti kohta, aga avaneb ehk teadmine, et kunsti ja kunstiajalugu saab vaadata väga erinevate nurkade alt."

Miks aga Konrad Mägi ka tänasel päeval nii menukas on? "See on kõigi heade kunstnike teostega nii, et inimesed leiavad sealt midagi olulist. Konrad Mägi tööde puhul on rõhutatud erilist looduskäsitlust ja intensiivseid värve, kuid põhjuseid on kindlasti veel," arvab Epner.

Vestluste kõrval sisaldab saade ka lavastuslikke elemente, mis peegeldavad Konrad Mägi käike kunstniku jaoks märgilistes kohtades. Lugusid saadab Juhan Ulfsaki hääl.

"Konrad Mägi värvide maailm" alustab ETVs kolmapäeval, 1. novembril kell 22.05.