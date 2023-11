Konrad Mägi sihtasutuse preemia pälvis Lillehammeri kunstimuuseumi direktor

Nils Ohlsen kureeris koos EMMA muuseumi direktrissi Pilvi Kalhamaga 2022–2023. aastal Lillehammeri Kunstimuuseumis näituse "Konrad Mägi. Eesti maalikunsti suurkuju", kus oli väljas rohkem kui 100 maali. Norra Rahvusringhääling valis Konrad Mägi näituse Norra möödunud aasta kaheksa olulisima kunstisündmuse sekka.

Nils Ohlsen on kunstiajaloolane, kes on töötanud mitmes muuseumis teadusdirektori, kuraatori ja muuseumijuhina.

Konrad Mägi sihtasutuse preemia on ette nähtud inimesele või kollektiivile, kes on teinud palju Eesti kunstiajaloo olulisima maalikunstniku Konrad Mägi elu ja loomingu tutvustamiseks. Varem on preemia pälvinud EMMA muuseumi direktriss Pilvi Kalhama (2022), filmirežissöör Marianne Kõrver (2020), kujundaja Tõnis Saadoja (2019) ja kunstiajaloolane Eero Epner (2018). Preemia suurus on 5000 eurot.