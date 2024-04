Värskelt valminud etenduskunstide arengukava paneb paika lähiaastate arengusuunad

Eesti Etendusasutuste Liidu eestvedamisel ja valdkonna esindajate osavõtul on valminud Eesti etenduskunstide valdkonna arengukava, mille eesmärgiks on tuua välja olulised arengusuunad ja tegevused aastateks 2024–2027

Aasta vältel toimunud aruteludel joonistusid välja peamised väärtused, mida etenduskunstid praeguses ajahetkes kannavad ja arendavad. Teatriliidu juhatuse esimehe Gert Raudsepa sõnul on arengukava nn stardihetke ideaalide jäädvustus. "Loodetavasti jätkub valdkondlik koostöö distantsi ennast läbides sama dünaamiliselt," ütles Raudsep.

Valminud arengukava käsitleb kuut teemat, mis on valdkonna strateegiliste tegevuste lähtekohaks ning hõlmab loomingulise tegevuse kavandamist ja valdkondlikku koostööd, eneseteostust, ressursse, rahvusvahelistumist, ligipääsetavust ning koostööd haridusvaldkonnaga.

Eesti Etendusasutuste Liidu juhatuse esimehe Velvo Väli sõnul on ühiste teemade sõnastamine mitmekesisel ja rikkal teatrimaastikul märgiline. "On oluline ja teeb heameelt, et terve valdkond suudab üheskoos analüüsida olevikku ja sõnastada tulevikku. Õppida teineteiselt häid praktikaid ja märgata kitsaskohti."

Etenduskunstide valdkonna organisatsioonide esindajad sõnastasid arutelude käigus valiku konkreetseid tegevusi ja algatusi, mille elluviimine lahendab kitsaskohti ning aitab kaasa Eesti etenduskunstide arengule üldisemalt. Eesti Teatri Agentuuri juhi Kirsten Simmo sõnul aitas arengukava koostamine paremini mõista valdkondlikke murekohti ja ootusi ning pakkuda oma kogemusest lähtuvalt ideid ja tegevusi, millega hoida ja kasvatada teatrivaldkonna tugevat staatust Eesti ühiskonnas. "Eriti head meelt tunneme selle üle, et arengukavasse leidsid tee etenduskunstide rahvusvahelistumist ja ligipääsetavust puudutavad teemad."

Kogu arengukava on loetav siit.