Baltoscandalil esietendub Robin Täpi lavastus "Kibe!"

Lavastus uurib pulma kui nähtust, selle formaalset ja mitteformaalset osa, mõtestades sealseid kohtumisi, pühitsemist, õnnitlemist ja pidutsemist.

Idee autori ja lavastaja Robin Täpi sõnul on pulm, eriti "ideaalne pulm", suur kultuuriline mäng, mis puudutab ühiskonda väga laialt, kuid mille kohta puuduvad põhjalikud diskussioonid. Pulm ja selle eesmärgid, valikute põhjused, varjatud motiivid ja tunded vajavad lavastaja sõnul lahtimõtestamist.

"Ideaalis võiks see päev ju sisaldada täielikult elemente, hetki, inimesi, muusikat, mis iseloomustavad neid kaht inimest ja nende armastust, kuid vahepeal jääb küsitavaks, kas see on ikka nii," rääkis Täpp.

Lavastuse loomemeeskonna moodustavad lõviosas TÜ VKA praegused ja endised tudengid. Elu õnnelikem päev algab Rakvere teatri tagant Rahvaaiast ja kestab kolm tundi. Etendused toimuvad vaid Rakveres, 2024. aasta juulis – kuus, mil kõige rohkem abielusid sõlmitakse.

Lavastusdramaturg on Isabel Laiapea. Etendajatena astuvad üles Karl Jakob Bartels, Liisbeth Kala, Mihkel Kuusk, Maria Paiste, Oskar Kröönström, Maria Helena Seppik. Kunstnik on Reti Pauklin, valguskunstnik Timo Tali.

Lavastust toetab bänd koosseisus Tõnis Veelmaa, Ott Ajaots, Markus Lehtsalu, Robin Kiisholts. Lava- ja valgustehnika eest vastutab Mairon Tovstsik. Videotehnikud on Deili Post ja Tom Tristan Kidron, helitehnik Sigrid Koor. Korraldusega aitab Eleriin Miilman.