Suur ülevaade: Eestit ootab ees rikkalik festivalisuvi

Leevenenud piirangud on andnud rohelise tule ka suurüritustele ning festivalisuvi tõotab Eestis tulla rikkalik ja kirju. ERR kultuuriportaal uuris erinevatelt muusikafestivalidelt, kuidas korraldamine tänavu kulgenud on ning mida põnevat sel suvel oodata võib.

Hard Rock Laager (2.–3. juuli Vana-Vigalas)

20. juubeliaastat tähistav Hard Rock Laager ootab rokisõpru Vana-Vigalasse. "Palju toimetusi, mida teeme tavaliselt sügisel või aasta alguses, on jäänud suhteliselt viimasele hetkele, sest paar kuud tagasi polnud selge, kas üldse saab midagi korraldada," ütles ürituse korraldaja Kaido Haavandi.

"Tavapärasest teistmoodi on see, et korraldame ürituse, nagu eelminegi aasta, vaid kodumaiste artistidega," ütles ta. "Need kaks aastat on olnud erandlikud, sest 20 aastat, kui oleme festivali teinud, on olnud välisartistid. Hard Rock Laagril on olnud au võõrustada väga tugevaid maailmanimega metal artiste. Loodame, et saame seda järgmine aasta jätkata."

Hard Rock Laagri programmiga saab tutvuda festivali kodulehel.

Võnge festival (2.–3. juuli Mulgi elamuskeskuses)

Eelmisel suvel toimuma pidanud Võnge festival lükati 2021. aasta suve juulikuusse, kuid ka sel aastal oli festivalikorraldusega parajalt teadmatust. "Festivalikorraldus on kulgenud kohati üle kivide ja kändude, nagu arvata võib. Kaks kuud me sisuliselt ei saanud midagi teha, lihtsalt ootasime. Panime piletimüügi seisma, sest ei teadnud, mis saab. Väga palju artistidega kokkuleppeid on tulnud tühistada ja leida uusi artiste," rääkis festivali peakorraldaja Tarmo Sikk.

Festivali programm on praeguseks avalikustatud, nimekirjast võib leida nii kohalikke kui ka üllatavas koguses välismaiseid artiste, sealhulgas ka prantsuse bändi L'Imperatrice. "Nii rahvusvahelist festivali nii varakult Eestis mujal kindlasti pole," nentis Sikk.

Võnge festival on rändav üritus ja toimub iga kord uues kohas. Sel aastal on Võnge Mulgi elamuskeskuses. "Meil on iga kord sisuliselt uus festival. See teeb asja põnevaks, aga korraldamise keerulisemaks."

Ülekandeid Võnge festival teha ei plaani. "Me ei plaani teha hübriidfestivali vormi ja ei plaani teha ülekandeid," tõdes Sikk. "Usume, et ükski ülekanne ei saa olla asenduseks päris festivalile."

Festivali Võnge programmiga saab tutvuda festivali kodulehel.

Sume festival (2.-3. juuli Tallinnas Noblessneri sadamalinnakus)

Möödunud aastal ära jäänud Sume festival on tänavuse muusikaprogrammi täies mahus välja kuulutanud ja toimub juba 2.-3. juulini Tallinnas Noblessneri sadamalinnakus. Esinejate seast leiab muuhulgas nii Trad. Attack!-i, Nublu, Liis Lemsalu, Noepi kui Yasmyni.

"Festivalide korraldus on sel aastal möödunud pideva valmisoleku ja plaanide ümbermängimise tähe all. Kui eelmisel aastal oli teada, et festivalide suvi jääb ära, siis tänavu olime väga pikalt ootel, kas ja mis tingimustel piiranguid sündmuskorraldajate kasuks leevendatakse," rääkis festivali pressiesindaja Liisa Lahtmets. "Olime päris pikalt stardivalmis ning plaanide realiseerimise aeg oli ja on sellevõrra lühem. Aga mis peamine - suvi ja muusikasündmused toimuvad!"

Hübriidfestivali plaani Sume korraldatajatel pole. "Kui oleksime pidanud korraldama Sume festivali hübriidvormis, oleksime selle raske südamega järgmisesse aastasse lükanud," tõdes Lahtmets. "Väikese publikuhulgaga sündmused ei ole finantsiliselt mõistlikud ning hübriidlahendusega kaasneksid täiendavad kuluread."

Sume festivali programmiga saab tutvuda festivali kodulehel.

Mägede Hääl (9.–11. juuli Kauksi rannas)

Mägede Hääle korraldaja Ivar Murd tõdes, et tänavu on festivali korraldamine kulgenud närviliselt, aga edukalt. "Piirangud ja kõik muu info on selgunud töö käigus. Oleme teinud eeldused, et on mingites raamides võimalik korraldada ja nüüd piirangud on leevenenud," ütles Murd. "Oleme kõige kiuste eeldanud, et saame juulis suhteliselt piirangutevabalt üritust teha."

"Nüüd läheb korraldus edukalt ja tundub, et tuleb igati tore festivalisuvi ja et publiku huvi on suur, mis on tore. Meil on ka välisesinejad tulemas ja saame teha kõike nii, nagu oleme unistanud," rääkis Murd.

Festivali programm on avalik ning esinejate seast leiab muuhulgas Jaakko Eino Kalevi, Holy Motorsi, Meisterjaani, Alfa Collective'i ja mitmeid DJ-sid. Lisaks muusikale saab festivalikinos "Družba" nautida kolme filmi - Zbanski Kino & Madis Ligema "Tour of Dreams'i", EskoBrosi "Välguga löödud" ning valik Mati Küti lühifilme Kino Sõpruse programmist "Une Mati".

Lisaks on festival esimest korda kolinud Kaevandusmuuseumist Kauksi randa ning kestab ühe päeva asemel kaks päeva. "Meie rõhk läheb sellele, et rannas oleks mõnus festival. Tahame näidata Ida-Virumaad uuest valgusest, pakkuda mõnusat ja head vibe'i pärast seda kohutavat koroona-aastat. Tahame, et oleks võimalikult mõnus," rääkis Murd.

Mägede Hääle programmiga saab tutvuda festivali sotsiaalmeedialehel.

I Land Sound (15.–19. juuli Illiku laiul)

I Land Sound 2019 Autor/allikas: Angelica Õunapuu

Illiku laiul toimuv muusika- ja kunstifestival I Land Sound on üks viimaseid festivale, kes veel oma programmi välja pole kuulutanud, kuid korraldaja Paap Uspenski kinnitas, et festival ära ei jää ning korraldamine on täies hoos. "Oleme vagusi, sest teeme taustal päriselt tööd. Väga vähe aega on korraldamiseks ja oleme pannud fookuse kõige ettevalmistamiseks," rääkis Uspenski. "Oleme Illiku laiul hommikust hiliste õhtutundideni toimetamas, et kõik oleks olemas ja ilus."

Tänavune I Land Sound toimub vähendatud kujul. "Oleme kogu programmi ja haardeulatust kokku tõmmanud. Varasemalt panime suure rõhu sellele, et inimesed avastaksid Orissaaret ja tegime kunsti üle Orissaare. Tänavu me seda ei saa teha. Kõik on Illiku laiu peal või ümber. Telklad on lähemal ja kõik on pääsla ümber," rääkis ta. Lisaks on sel aastal festivalilalal seitsme lava asemel kolm lava.

Programmi plaanivad I Land Soundi korraldajad avalikustada hiljemalt 1. juuliks. Programmi mahtus tänavu umbes 40 artisti, nendest nimekaim - Monolink - on fännide rõõmuks juba välja kuulutatud. "Tulemas on paar ägedat Eesti artistide live'i, näiteks Raul Ojamaa tuleb muusikat mängima ja ka Prantsusmaalt on paar DJ-d tulemas," lubas Uspenski.

Viljandi Folk (22.–25. juuli Viljandis)

XXVII Viljandi pärimusmuusika festivali teine päev. Autor/allikas: pressimaterjalid

Eelmisel aastal toimus Viljandi Folk vähendatud mahus ning korraldaja Ando Kivibergi sõnul festivaliks seda nimetada ei oleks saanudki. Sel aastal tuleb tema sõnul siiski korralikus mahus festival. "Festivali korraldamine on läinud asjalikult ja festival tuleb. Ilmselt mitte nii võimas, kui viimati 2019. aastal, aga ometi korralik festivalimõõtu sündmus kolme vabaõhulava ja korraliku programmiga," rääkis Kiviberg.

Festivali programm on praeguseks välja kuulutatud ning sealt leiab ka palju rahvusvahelisi nimesid. "Tõsi, et mujalt maailmajagudest sel aastal artiste ei jõua, sest koroona tõttu on neid keeruline ja kallis tuua, aga Euroopa piirkonnad ja väga head esinejad on esindatud. Tuleb artiste Itaaliast, Iirimaalt, Ungarist, Soomest, Skandinaaviast, Belgiast ja kaugemalt ka Gruusiast."

Kiviberg lisas, et uus asi on ka see, et tänavu on passifestival. "Üksikkontsertidele me pileteid ei müü, sest peame järgima ligipääsupiirangut ehk 5000 inimest päevas."

Viljandi Folgi esinejate nimekirja saab näha festivali kodulehel.

Sõru Saund (29.–31. juuli Hiiumaal Sõru sadamas)

Sõru Saundi korraldaja Siim Nestor tõdes, et festivali ettevalmistamisel on tänavu kindlust rohkem kui eelmisel aastal. "Erinevalt eelmisest aastast, kui tegevus oli kolm kuud pausil, oleme vaikselt kogu aeg festivali korraldustööd teinud. Sel aastal oleme kogu aeg tegutsenud selge optimismitähe all, et festival toimub ja saame piisavalt palju inimesi ligi lasta," ütles Nestor.

Nestor ütles, et praeguste eelduste kohaselt ootavad nad festivalialale umbes 1000 inimest. "Eks jälgime piirangute muutusi ja seisukordi, sest need on ka ajas muuutuvad. Nagu näitas eelmise aasta kogemus, siis nädala või kahe pärast võib täiesti teine seis olla, nii et juuli alguses hakkame rohkem seda vaatama."

Hübriidfestivali Sõru Saundist teha ei plaanita. "Meie festivalil on vaja koha peal olla," nentis Nestor. Ta lisas, et uus asi, mida näha, on uuenenud festivaliplatsi ülesehitus. "Oleme festivaliala iga kord natuke muutnud, aga kui eelmistel kordadel on see muutus vähemärgatav olnud, siis tõenäoliselt on see sel korral suurem," ütles Nestor.

Osa festivali programmist on juba avalik, üles astuvad näiteks Jimi Tenor, Röövel Ööbik, Manna ja Haigla peo DJ-d ning spetsiaalide kava raames ka Ivo Linna ja Eiki Nestor.

Sõru Saundi programmiga saab tutvuda festivali sotsiaalmeedialehel.

Augustibluus (30. juuli - 1. august Haapsalus)

Augustibluusi eelmine aasta ei toimunud, kuid tänavu ollakse taas valmis Haapsalus bluusifänne hea muusikaga kostitama. "Festival toimub ja korraldus läheb ladusalt, pole hetkel midagi keerulist. Kui koroonapiirangud said paar nädalat tagasi paika, siis sai asi meie jaoks selgemaks, sest Augustibluusi külastajaid ongi kuskil 5000 olnud viimastel aastatel, meile see number hästi sobis," kommenteeris Augustibluusi peakorraldaja Indrek Ditmann.

Festivali täielik programm ja esinejad kuulutatakse välja järgmisel nädalal. "Laias laastus on välisesinejate osakaal tavapärasest väiksem, aga samas on viimase kümne aastat jooksul lahedaid bluusilikke noori tegijaid juurde tulnud ja nüüd nad saavad võimaluse festivali pealavale astuda," ütles Ditmann ja lisas, et Eesti esinejate poolt vaadates on kava kirjum kui tavaliselt.

Ditmann nentis, et ülekandeks on festivalil võimalused olemas, kuid hübriidfestivali vormi korraldajad võtta ei taha. "Augustibluusi väärtuseks on see, et live-muusika, vabas õhus, üks kord aastas. Ma arvan, et seda festivalimelu pole võimalik kätte saada juhtmete ja traatidega. Haapsalu linn on festivalil täpselt sama oluline osa kui muusika."

Intsikurmu festival (6.–7. august Põlva metsapargis)

Intsikurmu festival, kuhu sai eelmisel aastal nii kohale minna, aga ka selle ülekannet jälgida, pole veel programmi välja kuulutanud, kuid peaprodutsent Silver Roostik kinnitas, et festival toimub ning kava avalikustatakse peagi.

"Siin on palju eksistentsiaalseid küsimusi olnud. Me ei läinud täismaja peale. Lubatud on 9000 inimiest, aga teeme 4000 inimesega ürituse," rääkis Roostik. "Me pole kunagi tahtnud tühja koha pealt midagi välja kuulutada. Kui oleme kindlad, et asjad toimuvad, siis hakkame kuulutama. Ehku peale trikke pole tahtnud teha."

Muusikaprogrammi kokkupanek on olnud tänavu keerulisem, sest Intsikurmu proovib artiste mitte korrata. "Festivalil kordame artiste üliharva. Selle pärast on sel aastal väga raske, sest Eestist pole võtta midagi. Eestis on toredaid muusikuid küll, aga nad on meil olnud," selgitas Roostik.

"Aga sel aastal tuleb väga eriline festival, sest meil tuleb 10. aasta juubeli nii-öelda peaproov. Järgmisel aastal on 10. aasta juubel ja sel aastal tuleb loodetavasti vääriline eelüritus, mis on väga teistmoodi ja kindlasti on tulemas väga palju ootamatut."

Festivali kohta saab rohkem infot festivali kodulehelt.

Station Narva (5.–7. august Narvas)

Tavaliselt septembris toimunud Station Narva toimub sel aastal augustis. "On saanud traditsiooniks, et kolime alati uude lokatsiooni. Tänavu toimub festival Narva muuseumi neljas erinevas saalis ja ka muuseumi uus ekspositsioon on terve öö külastajatele festivali jooksul avatud," rääkis festivali korraldaja Helen Sildna.

Sildna nentis, et Station Narva korraldamine on seni hästi kulgenud. "Suvel pigem piirangud järjest leevenevad ja vaktsineeritute hulk tõuseb, nii et me selle pärast väga ei muretse," tõdes Sildna. "Me rõhume sellele füüsilise kokkutulemise plaanile. Kui piirangud karmistuvad, siis saame rakendada tervisepassi ja kiirtestimise lahendust."

Eelmisel aastal oli Sildna sõnul suurim väljakutse välisesinejate näol, kuid tänaseks on ka see probleem lahenenud, sest artistid saavad end piiril testida ning negatiivse tulemuse korral isolatsiooni jääma ei pea. "See tõstab võimalust välisesinejad festivalile tuua. Station Narva puhul olnud alati oluline, et ka rahvusvahelised artistid jõuaks Ida-Virumaale."

Station Narva programmiga saab tutvuda ürituse kodulehel.

Ruhnurahu (20.–22. august Ruhnu saarel)

Eesti väikseim festival Ruhnurahu on toimumas ka sel suvel ja nüüdseks on piletid juba välja müüdud. "Müüme festivalipasse koos laevapiletitega, sest muidu pole külastajal võimalik kohale saada," selgitas Ruhnurahu korraldaja Martin Aadamsoo.

Koroonaaeg selle festivali korraldust mõjutanud pole. "Kuna oleme nii väike festival, siis hõikasin nii eelmisel kui sel kevadel välja, et me toimume igal juhul, sest piirangud poleks nii väikest festivali mõjutanud," rääkis Aadamsoo. "Kõik on vabas õhus, sada inimest koos."

Tänavuse Ruhnurahu kavaga saab tutvuda ürituse kodulehel.

Jazzkaar (23.–29. august Tallinnas Telliskivi loomelinnakus)

Kevadekuulutajast Jazzkaare festival toimub sel aastal esimest korda suvel, augusti lõpus ning korraldusmeeskond ise on elevil, kuidas festival esmakordselt suvel välja kujuneb. "Ootame huviga, kuidas ilm ja suvemeeleolud hakkavad festivaliga kokku mängima," ütles Jazzkaare turundusjuht ja produtsent Eva Saar. "Lisaprogrammiks oleme välja mõelnud toredaid projekte, milleks saab ilusat suveperioodi ära kasutada."

Praeguseks on välja kuulutatud Jazzkaare põhiprogramm ning peagi avalikustatakse ka linnaruumiprojekt, tasuta kontsertide päeva programm ja eriprojektid. "Võib oodata midagi, mida varasemalt pole toimunud," lubas Saar.

Saar tõdes, et eelmise aasta kogemusele tuginedes ja tänu kiirele vaktsineerimisele on suvi kindlasti kultuurisündmuste läbiviimiseks üks turvalisemaid perioode. "Samas täielikku kindlustunnet festivali korraldamisel enam ei ole. Korraldaja on siiamaani valmis kogu aeg muudatusi ellu viima. See on ühtepidi väga põnev, aga teistpidi ka kurnav muusikutele, partneritele ja meeskonnale, kes peavad kogu aeg olema n-ö hüppevalmis ja kohanema muutuva olukorraga," rääkis Saar.

"Julgen täna öelda, et augusti lõpus festival kindlasti toimub. Olukord riigis ja ennetusmehhanismid, mida kultuurikorraldajad on kasutusele võtnud, võimaldavad kontserte korraldada," sõnas ta. "Me usume, et Jazzkaare ajal on olukord juba väga hea ja kogu Telliskivi loomelinnak muutub jazzioaasiks ning sügisele saab positiivse emotsiooniga vastu minna."

Jazzkaare festivaliprogrammiga saab tutvuda festivali kodulehel.

Sõru Jazz (3.–5. september Hiiumaal Sõru sadamas)

Tavaliselt suve alguses toimuv Sõru Jazz lükkus tänavu septembrikuusse. "Õnneks saime kava ümber kopeerida ja tegime kava isegi pikemaks, tuli üks lisapäev," rääkis Sõru Jazzi korraldaja Guido Kangur.

Esinejad ja programm on juba välja kuulutatud. "See kava peaks olema ilus ülevaade jazzihooajast," ütles Kangur. "Me käime terve aasta kõiki kuulamas. Muidugi ei mahu kavasse kõik, aga püüame teha läbilõike jazzist sel aastal."

Sõru Jazzi kavaga saab tutvuda festivali kodulehel.

Tallinn Music Week (29. septembrist 3. oktoobrini üle Eesti)

Tallinn Music Week 2020 festival Telliskivi Loomelinnaku väljakul. Autor/allikas: Henri-Kristian Kirsip, Kermo Pastarus/TMW

Tallinn Music Week, mis muidu toimub kevadel, lükkus algselt juunikuusse, kuid ebakindla olukorra pärast lükati septembri lõppu. "Kevadine olukord Eestis oli selgelt tumedamates nootidest, kui me oleks osanud oodata ja tahta. Juunikuu kuupäevad lükkasime ka edasi, sest tunneme, et aastaga on suur vajadus sektoril ka rahvusvahelisi kontakte luua," rääkis festivali asutaja Helen Sildna. "Tahtsime, et saaks tulla rohkem väliskülalisi, aga tajusime, et see, et Eestis kevadel viirusolukord nii rängaks osutus, mõjutas ka meie väliskülaliste reisimisotsuseid."

"Muidu on festivaliga kenasti läinud. Kuulutasime just välja 155 esinejat, kellest ligi sada on Eesti artistid ja siis ka mujalt riikidest. Tuleb põnev ja äge programm. Esimest korda tellisime ka nüüdisheliloomingut," rääkis Sildna.

Lisaks jõuavad Eestisse ka artistid, kes mullu tulemata jäid. "Kui eelmisel aastal paljud fännid ootasid USA bändi A Place To Bury Strangers, mis jäi ära, siis meil on hea meel, et nad sel aastal siiski tulevad," ütles Sildna.

Tallinn Music Weeki programmiga saab tutvuda ürituse kodulehel.