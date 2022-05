Kohalikud otsivad lahendust muusikafestivali I Land Sound öörahu teemale

Osavallakogu esimees Kristjan Moora ütles Saarte Häälele, et kui juulikuus Illiku laiul toimuv festival I Land Sound kestab neli päeva järjest ja igal hommikul nelja-viieni, siis lähemal elavate inimeste jaoks on see liiast. Vallavalitsuse hinnangul võiks festivalipäev lõppeda hiljemalt kell kaks öösel, korraldajad tahaksid Moora sõnul aga päikesetõusu tervitada.

Festivali korraldaja, Saaremaa vallavolinik Paap Uspenski, kes samuti osavallakogusse kuulub, täpsustas, et praeguse kava järgi peaks programm lõppema hommikul kell seitse. "Kuna lavasid on festivalil viis, siis tähendab ajaline piirang seda, et igal päeval tuleb programmi kärpida kahekümne tunni jagu, mis paneb korraldajad keerulisse olukorda," sõnas Uspenski ja lisas, et samas on nad mõistnud, et päris samadel tingimustel nad jätkata ei saa.

Festival I Land Sound toimub Saaremaal Orissaares 14. kuni 17. juulini.