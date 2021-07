Festival Station Narva täiendas muusikaprogrammi, kavas ka GusGus ja New Ro

Augusti avanädalal Narvas toimuva muusika- ja linnafestivali Station Narva uute esinejate seas on Islandi elektroonilise tantsumuusika teerajaja GusGus, Soome laulja ja produtsent New Ro ning Eesti artistid Yasmynist Kino laule tõlgendava Stanislav Bulganini ja Janno Reimi duoni.

6. ja 7. augustil esinevad Narva Muuseumis ja Ro-Ro klubis kokku 24 artisti Eestist, Venemaalt, Soomest, Islandilt ja Ühendkuningriigist. Varem väljakuulutatuile, kelle seas on Briti d'n'b artistid Roni Size ja Dynamite MC, Islandi elektroonikatrio Vök, Tatari-Vene duo AIGEL ning Eesti muusika maestrod Sven Grünberg ja Vaiko Eplik, on lisandunud üheksa uut esinejat.

2019. aastal samuti Station Narval esinenud Islandi elektroonilise tantsumuusika teerajaja GusGus naaseb piirilinna etteastega, millega liitub samuti tänavusel festivalil esineva Islandi grupi Vök laulja Margrét Rán, kelle hääl kõlab ka GusGusi 23. juulil ilmuval uuel stuudioalbumil "Mobile Home". GusGusi soundimeistri Biggi Veira ja laulja Daníel Ágúst Haraldssoni sõnul avab tulevane plaat akna düstoopilisse, masinate poolt vallutatud maailma, milles sihitult ekslevate hingede ainsaks eesmärgiks on hedonistlik naudingute jaht.

Kollektiiv täidab oma lubaduse Narva tagasi tulla uue albumi maailmaturnee raames. Meenutades oma kahe aasta tagust Narva esinemist, ütlevad islandlased, et Station Narva mõjus neile nagu lööklaine. "Narva asub üsna ainulaadses kohas Venemaa ja ülejäänud Euroopa vahel, tormiliselt areneva Eesti idaserval. Festivali ürituste ja esinejate mitmekesisus ja kunstipärasus pakkus värskendavat vaheldust rahvusvahelisel muusikamaastikul toimuvale. Oli au sellest osa saada ja tuleme siia taas ilma vähimagi kõhkluseta esinema!" ütlesid muusikud.

"See, et GusGusi klassi artistid soovivad Station Narvale tagasi tulla oma uut muusikat esitlema, tähendab üht – festival on jõudnud rahvusvahelisele muusikasündmuste kaardile," ütles Station Narva peakorraldaja Helen Sildna.

Välisartistidest on kavasse lisandunud ka Soome skenes oma vokaalse võimekuse, huumori ja 80-90ndate viidetest pungil debüütalbumiga "late bloomer" laineid lööv laulja ja produtsent New Ro ehk Ronja Stanley.

Festivali kava on täiendust saanud ka seitsme kodumaise nimega. Narva Muuseumi Dormitoriumi saalis esitleb oma uut täispikka albumit "Timetrix" instrumentaalse elektroonilise muusika rühmitus Modulshtein. Linnuse sisehoovis esitavad Janno Reim ja Stanislav Bulganin kahel kitarril, kahes keeles ja omakõlalises arranžeeringus valiku Vene kultusbändi Kino hittidest. Lihvitud R&B, hiphopi ja neosouli toovad festivalile Yasmyn ning produtsent ja DJ Caspar Mágus. Südasuvise tiksuga muusikat on muuseumi pealaval ja hoovialal valimas ka helilooja, produtsent ja DJ Sander Mölder.

Jõeäärses kultuuriklubis Ro-Ro esitleb pealinna kunstpungi bande Saint Cheatersburg oma tänavu taasilmunud plaati "Juan Raton" ning Narva meloodilise poprocki grupp Pale Alison oma uusimat loomingut. 7. augusti ööl festivalile punkti paneva jätkupeo avab Ro-Ro klubi õuealal spetsiaalse tule- ja valgusshowga tulevikufolgi bänd OOPUS.

Station Narva 2021 muusikaprogramm päevade kaupa:

Reede, 6. august

Narva Muuseum: Narva Muuseum: GusGus (IS), Vök (IS), Sven Grünberg ja Elektroonilise Muusika Seltsi Ansambel: "Hingus" (EE), Vaiko Eplik ja Eliit (EE), View (FI), The RIG (RU), Discourse Synthetique (RU), YASMYN (EE); HUNT (EE), Caspar Mágus (EE), Sander Mölder (EE)

Art Club Ro-Ro: Saint Cheatersburg (EE), Pale Alison (EE)

Laupäev, 7. august

Narva Muuseum: Roni Size feat. Dynamite MC (UK), AIGEL (RU), Kristjan Randalu (EE), Holy Motors (EE). New Ro (FI), Avenue (EE), Modulshtein (EE), Kino laulud: Stanislav Bulganin ja Janno Reim (EE)

Art Club Ro-Ro: OOPUS (EE) valgusshow ja Station Narva jätkupidu

Tänavu neljandat korda toimuv festival saab alguse neljapäeval, 5. augustil BAZARi arutelude, linnatuuride ja Station Narva linnakunsti konkursi võidutöö "Tänavaraamatukogu" avamisega. Reede, 6. augusti päeval toimub Linda 2 keskuse loomeinkubaatoris OBJEKT ettevõtluspäev.

6. ja 7. augusti päevases kavas on seiklusretk linna piiril asuvatesse daatšadesse, narvapärane hommikusöök ja tasuta kontserdid üle linna. 6. ja 7. augusti õhtuse muusikaprogrammi süda on Narva Muuseum koos ajaloolise Hermanni Linnusega, kus festivalikülalistele pakutakse ka võimalust kogeda öist muusemimiljööd. Hilistel öötundidel jätkub muusikafestival Narva jõe äärses kultuuriklubis Ro-Ro, kus pannakse laupäeval, 7. augustil festivalile punkt ansambli OOPUS valgusshow ja Station Narva jätkupeoga.

Station Narva ettevõtluspäeva ja linnafestivali programm kuulutatakse välja juuli jooksul.