Station Narva linnakunsti konkursi võitis Veera Gontšugova tänavaraamatukogu ideekavand

Juuni algul käivitatud konkursile olid oodatud Narva avalikku linnaruumi rikastavad skulptuurid, installatsioonid, linnamööbel, tänavakunst, välinäitused või muud objektid. Tähtajaks esitati 23 kvalifitseeruvat ideekavandit, mis esitati žüriile sisuliseks hindamiseks. Võitjaks osutus Narva päritolu kunstniku ja EKA sisearhitektuuri magistrandi Veera Gontšugova ideekavand "Tänavaraamatukogu".

Autori sõnul pakub tasuta raamatuvahetuse paviljon lisaks võimalusele raamatuid taaskasutada kohalikule kogukonnale uut kohtumispaika. "Paviljoni kujundus on inspireeritud raamatu lehekülgedest ja köitest, märksõnadeks kergus ja läbipaistvus ning sisenemine kirjasõna loodud teise dimensiooni," lisab Gontšugova.

Materjalidena plaanib autor kasutada muuhulgas vineeri, tekstiili ja metalltorusid.

Žürii hinnangul on võidutöö kaasaegse disaini ja selge ideega, vastates enim konkursi eesmärkidele ja hindamiskriteeriumitele. Samuti hinnati projekti sobivust linna, teostatavust etteantud ajaraamis ning materjalide valikut ja hooldusega seotu arvestamist.

"Gontšugova teose puhul on tegemist kogukonda kaasava, funktsionaalse, samas esteetiliselt tundliku kogunemispaigaga, millel on potentsiaali muutuda tihti külastatavaks kohaks nii linnaelanike kui ka kaugemalt saabujate jaoks," ütles žürii liige, Narva kunstiresidentuuri juht Ann Mirjam Vaikla.

Võiduprojektile eraldatakse 3000 euro suurune toetus projekti teostamiseks. Samuti kaetakse asjaosaliste transpordi-, majutuse- ja toitlustuskulud projekti paigalduse perioodil ja festivali vältel. Tänavaraamatukogu avatakse Narvas (asupaik täpsustamisel) festivali avapäeval, 5. augustil.

Teise koha sai žürii hinnangul Belgia päritolu heli- ja visuaalkunstniku Samuel van Ransbeecki installatsioon "Sounding Hope" ning kolmanda koha narvakaist sisearhitekti ja disaineri Jekaterina Zakilova ja noore kunstniku Ksenia Zakilova interaktiivne veeskulptuur "Helilaine". Viimane pälvis ka EKA poolt konkursile välja pandud eriauhinna 1000 eurot ja selle autorid kutse tulla oma ideid edasi arendama Narva kunstiresidentuuris.

"Eripreemiaga tahame ergutada noorte disainerite ideed, milles on oskuslikult põimitud omapärane linnakunst kui lõbus ja mängima kutsuv linnamööbel," rääkis žürii töös osalenud EKA õppeprorektor Anne Pikkov. "Teost võib kogeda vees ja rannaalal ning ühtlasi rikastab see jalutaja emotsioone. Lihtne visuaalne kujund loob selge seose kohaliku veekogu ja muusikafestivali vahel. Sümpaatne on ka autorite mõte kaasata teose edasiarendusse linnarahvas, kes saab luua ise uusi olukordi ja visuaalseid kujundeid."

Võidutöö autor Veera Gontšugova on kujutav kunstnik, ruumidisainer ja sisearhitekt, kes omandab praegu EKAs sisearhitektuuri magistrikraadi. Ta on varem omandanud EKAs sisearhitektuuri bakalaureusekraadi ja õppinud Narva kunstikoolis kaunite kunstide erialal.

Ideekavandeid hindas žürii koosseisus Narva linnapea Katri Raik, Narva Muuseumi Kunstigalerii juht Rael Artel, Narva kunstiresidentuuri juht Ann Mirjam Vaikla, õiglase ülemineku koordinaator ja Narva endine linnaarhitekt Ivan Sergejev, EKA õppeprorektor Anne Pikkov, Temnikova & Kasela galerii omanik Olga Temnikova, Narva linnakunstnik Deniss Polubojarov ja Station Narva kommunikatsioonijuht Ingrid Kohtla.

2018. aastast toimunud Station Narva näol on tegemist üleriigilise ja rahvusvahelise kõlapinnaga festivaliga Narvas ja kogu Ida-Virumaal, mille programmi oluline osa on ka linnaruumi ainulaadsuse ja tähendusväljade esiletõstmine.