Festival Station Narva kuulutas välja linnakunsti konkursi

Lisaks muusikale pakub Station Narva festival piirilinnas ka kunstielamusi, näitab linnaruumi uue põneva nurga alt ning kutsub arutlema kultuuri- ja kunstinähtuste üle. Kui 2019. aasta festivali raames toimus Kreenholmi valgusinstallatsioonide konkurss, siis tänavuse ideekorje sihiks on kunst avalikus linnaruumis.

Konkursile on oodatud avalikku ruumi rikastavad ja konkreetse asupaigaga määratletud skulptuurid, installatsioonid, linnamööbel, tänavakunst, välinäitused või muud objektid. Koos idee kirjelduse ja illustratsiooniga tuleb esitada ka selgitus, mil viisil pakutav rikastab linna elu. Eelistatud on funktsioonaalse iseloomuga objektid, mis jääksid linnaruumi ka festivali järgselt. Ideid linna kujundamiseks on oodatud esitama nii erinevate erialade ja meediumide esindajaist tegevkunstnikud kui ka kunstitudengid.

Konkursil osalemiseks tuleb idee lühikirjeldus koos illustratsioonidega esitada 21. juuniks aadressile info@stationnarva.ee

Ideekavandeid hindab žürii, kuhu kuuluvad Narva linnapea Katri Raik, Narva Muuseumi Kunstigalerii juht Rael Artel, Narva kunstiresidentuuri juht Ann Mirjam Vaikla, õiglase ülemineku koordinaator ja Narva endine linnaarhitekt Ivan Sergejev, Eesti Kunstiakadeemia õppeprorektor Anne Pikkov, Temnikova & Kasela galerii omanik Olga Temnikova, Narva linnakunstnik Deniss Polubojarov ja Station Narva kommunikatsioonijuht Ingrid Kohtla.

Žürii hindab muuhulgas kunstiteose idee selgust ning lahenduse omanäolisust ja uuendusmeelsust, visuaalset ja kultuurilist sobivust pakutud asukohta, aga ka materjalide valikut ja muu hooldusega seotu arvestamist.

Võiduprojektile eraldatakse 3000 euro suurune toetus projekti teostamiseks, mis sisaldab nii kunstniku töötasu kui ka materjalikulu. Samuti kaetakse asjaosaliste transpordi-, majutuse- ja toitlustuskulud projekti paigalduse perioodil ja festivali vältel. EKA poolt on konkursile välja pandud ka eriauhind.

Konkursi tulemused ja võitja avalikustatakse 12. juulil. Võidutöö avamisega Narvas festivali avapäeval, 5. augustil kaasneb ka avalik arutelu kunsti rollist linna arengus, mis puudutab ühtlasi nii Kreenholmi kultuurikvartali arenguid kui ka Narva soovi kandideerida kultuuripealinnaks aastal 2036.