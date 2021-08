Sildna: täna ongi reaalsus see, et kaheksa tunniga peab uued peaesinejad leidma

Nädalavahetusel toimuv Station Narva teatas vaid paar päeva enne festivali toimumist, et kaks peaesinejat on asendatud uutega. Festivali peakorraldaja Helen Sildna sõnul ongi festivalikorralduse reaalsus hetkel see, et vähese ajaga peab suutma ka kõige tähtsamad asjad ümber korraldada.

Station Narva toimub piirangute kiuste sel nädalavahetusel, kuid ka parima tahtmise juures pole korraldus sajaprotsendiliselt keerukusteta sujunud. "Nagu juhtus üleeile hommikul - saime telefonikõne, et peaesineja on lähikontaktne ja ei saa reisida. Festivali reaalsus ongi täna selline, et kaheksa tunniga peab uued peaesinejad leidma," tõdes Sildna Vikerraadio saates "Uudis+".

Uued peaesinejad leiti aga mõne tunniga ning Sildna sõnul tuli appi aastatepikkune kogemus muusikavaldkonnas. "Saime ühe päevaga sama hea tasemega kvaliteetsed ja põnevad esinejad," rääkis ta. "Kaheksa tunni jooksul sai ilmselt sada artisti läbi kammitud ning selgeks tehtud, kas ta on vaktsineeritud, kas ta saab reisida, kas lennuajad klapivad."

Sildna sõnul on oluline, et piirangute ja reeglite välja töötamisel ka kultuurikorraldajad kaasatakse. "Mind häirib, kui kultuurikorraldajad paigutavad end ise või neid paigutatakse ohvri rolli. Tegelikult peame me olema osa diskussioonist ja nende lahenduste välja töötamisest," rääkis ta. "See ei tohiks mitte mingil tingimusel olla nii, et kuskil tehakse otsuseid meie jaoks."

"Huvitav on see, et meie koostöö terviseametiga, aga ka sotsiaalministeeriumi, kultuuriministeeriumi ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga on nende mitme kuu jooksul paranenud. Me tunneme, et oleme võrdse partnerina laua taga," rääkis Sildna.

"Kui meile neid reegleid välja töötatakse ilma meiega arutamata, siis need tööle ei hakka. Me ise oleme lahenduste kaasloojad. Ainult nii saame tulevikku elus hoida. Kui meid sellesse protsessi ei kaasata, siis meil väga palju lootust pole. Aga see on meie koht n-ö jalg maha panna."

Sildna tõdes, et üleriigilised piirangud ning üldine ühiskonna lukkupanek on laiem probleem, mis ei puuduta ainult kultuurivaldkonda. "Meie ühiskond laiemalt ei ela üle sellist pidevat edasi-tagasi tõmblemist sulgemiste ja avamiste vahel," nentis ta.

"Ei kannata seda haridusvaldkond, ega ka hotellid, turism ja kultuur. Peame leidma süsteemsema lahenduse. Usun, et praegune töötav lahendus on lihtsalt kiirelt vaktsineerimiste protsenti Eestis tõsta."