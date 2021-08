Festivali Station Narva külastas ligi 2300 inimest

Tänavuse Station Narva keskus oli Narva muuseum, kus 6. ja 7. augustil toimunud muusikaprogramm tõi mõlemal õhtul kohale ligi 1000 inimest. Festivalile pääsesid vaid vaktsineerimispassi või negatiivse Covid-19 testitulemusega inimesed. 53 protsenti külalisest osales tervisepassiga ja 47 protsenti kohapeal tehtud negatiivse tulemusega antigeeni kiirtestiga.

Narva linnapea Katri Raigi sõnul oli Station Narva neljandal toimumisaastal tunda, et kohalikud on festivali üles leidnud ja omaks võtnud. "On väga oluline, et festivalil on tugev kohalik meeskond ning et festival teeb koostööd kohalike ettevõtete ja organisatsioonidega, Station Narva juured on seetõttu sügaval."

Station Narva muusikaprogrammis astusid tänavu üles klubimuusika ikoonid Roni Size ja A Guy Called Gerald, elektroonikaprodutsent Nathan Fake, ansambel Vaiko Eplik & Eliit jpt.