Station Narva avalikustas esimesed artistid, üles astub ka Roni Size

Station Narva toimub 6. ja 7. augustil Narva muuseumi neljal laval ja Ro-Ro klubis. Kahel õhtul ja ööl saab mõlemas festivalipaigas kuulda nii rahvusvaheliselt tuntud tegijaid kui ka Eesti, Venemaa ja Soome artiste.

Klubimuusika pioneer, Bristoli produtsent Roni Size astub festivalil üles koos Reprazenti liikme Dynamite MC-ga, kelle soololood on kõlanud videomängudes nagu "Need for Speed" ja "Crackdown 2".

Islandi elektropopi trio Vök saabub Narvasse oma kevadel ilmunud singli "Lost in the Weekend" tuules. Hiljuti ka tunamulluse Station Narva peaesineja Gus Gusiga koostööd teinud Vöki helipildi kaaslooja on Frank Oceani ja The xx-i lugude miksijana tuntud Grammy nominendist produtsent David Wrench.

Sven Grünberg on koos Eesti Elektroonilise Muusika Seltsi Ansambliga taaselustanud kontserdilavade jaoks oma 40 aastat tagasi ilmunud ja Nõukogude Liidu esimeseks elektroonilise muusika autoriplaadiks peetava albumi "Hingus". Lisaks sellele kõlab Narva muuseumis nende esituses ka Grünbergi muusika filmidest "Hukkunud Alpinisti hotell", "Naksitrallid" ja "Klaabu".

Samuti saabub piirilinna ka Vaiko Eplik saabub piirilinna, kaasas valik oma paari tuhande loolisest loomingust ja Eliit, kuhu kuuluvad lisaks Vaikole Sten Sheripov, Kostja Tsõbulevski ja Kallervo Karu.

Juba esimesel ehk 2018. aasta Station Narval esinenud Soome räppar View tuleb tagasi grime'i, hiphopi ja dubstep'i sulamiga. Venemaalt saabuvad tatarlannast laulja ja pooedi Aigel Gaisina ning Peterburi produtsendi Ilya Baramia elektroonilise hiphopi duo Aigel. Idanaabritest on esinejate rivis ka Moskva avangardse jazz'i ja punkroki bänd The Rig (Russian Improv Group) eesotsas saksofonisti Sergei Khramtsevichiga ning prantsuse sündipoppi ja teknot Piiteri võtmes tõlgendav ühemeheprojekt Discours Synthétique.

Nii New Yorgi Carnegie Hallis kui ka Londoni Barbicanis esinenud pianist Kristjan Randalu annab linnuse kontserdisaalis akustilise klaverikontserdi. Tallinna dream pop'i bänd Holy Motors toob Idasse Metsiku Lääne ja spagetivesternite hõngu, duo Hunt oma äsjailmunud albumi elektroonilise indie-soul'i ja Oopus eesti pärimusmuusika, acid techno ja valgusmängude segu.

Võõrustajalinna esindavad veerandsada aastat tegutsenud Narva bänd AveNue, kes esitleb festivalil oma uut, järjekorras üheksandat albumit, mis sisaldab nii värsket kraami kui ka aastate taguste palade uusversioone, Oma hiljuti ilmunud debüütalbumi kavaga astub üles Noortebändi konkursi tiittlikandjast kohalik indierocki bänd УЕ.

Tänavu neljandat korda toimuva festivali muusikaprogrammi süda on Narva Muuseum koos Narva Hermanni linnusega. Muuseumi alale seatakse sisse neli lava: pealava Põhjaõuel ja kolm siselava linnuse Refectoriumi, Reconditoriumi ja Dormitooriumi saalides.

Station Narva saab alguse neljapäeval, 5. augustil Bazar aruteludega, programmiga Narva kunstiresidentuuris ja linna vaatamisväärsuste tuuridega. Festivali kogu programm kuulutatakse välja juulis.