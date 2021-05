Station Narva tänavune festivalikeskus on Narva muuseum

Neljandat korda toimuva festivali muusikaprogrammi südameks on Narva muuseum koos ajaloolise Narva Hermanni Linnusega. Muuseumi alale seatakse sisse neli lava: pealava Põhjaõuel, kust avaneb vaade Euroopa Liidu idapiirile, ning kolm siselava juba alates Liivi ordu aegadest külalisi võõrustanud linnuse Refectoriumi, Reconditoriumi ja Dormitooriumi saalides. Sisehoovist koos kohvikute, baaride ja tänavatoiduga saab festivali keskne kohtumispaik.

Lisaks muusikaelamustele pakuvad festival ja Narva muuseum võimalust kogeda öist muuseumiatmosfääri. Ajal, mil muuseumi uksed on tavakülastajatele suletud, saavad festivali külalised kogeda uut interaktiivset püsiekspositsiooni hiljuti restaureeritud 700-aastases konvendihoones. Öised seiklejad pääsevad ka müüriharjal kulgevale galeriile, kust avanevad vaated Narva linnale ja piiritagusele Ivangorodile.

"Narva linnusest saab esimest korda Station Narva toimumiskoht -- meie arvates on see suurepärane ja vaimustav duett, mis kingib ainulaadses ajaloolises ja imepärases kohas enneolematuid elamusi nii melomaanidele kui ka kõikidele, kes on avatud uuteks ja loomingulisteks kogemusteks," sõnas Narva muuseumi juht Maria Smorževskihh-Smirnova.

Station Narva asutaja Helen Sildna sõnul soovib Station Narva pakkuda külalistele uutmoodi linna- ja ruumikogemust.

"Lisaks põnevale muusika- ja kultuuriprogrammile soovime pakkuda võimalust näha Narvat taas uuel ja üllataval moel. Muuseum oma hiljuti avatud moodsa ja sisuka ekspositsiooniga inspireerib nii meie valgus- ja helikunstnikke kui ka disaini- ja sisekujundustiimi," märkis Sildna.

Station Narva saab alguse neljapäeval, 5. augustil Bazar-nimelise arutelude päevaga päevakajalistel kohalikel teemadel, näitustega Narva kunstiresidentuuris ja linna vaatamisväärsuste tuuridega.

Reede, 6. augusti päeval toimub Linda 2 keskuse loomeinkubaatoris ettevõtluspäev Objekt, kus võetakse luubi alla nii Kreenholmi kultuurikvartali tulevik kui ka kultuuriürituste majanduslik potentsiaal õiglase ülemineku kontekstis.

6. ja 7. augusti päeval toimuvad daatšade tuur, narvapärane hommikusöök VitaTiimi keskuses ning tasuta päevased kontserdid üle linna.

6. ja 7. augusti õhtul ja ööl ulatub muusikaprogramm lisaks Narva Muuseumile jõeäärsesse Ro-Ro kultuuriklubisse. Festivalil esinevad nii rahvusvahelised artistid aga ka üle Eesti tuntud tegijad ja Ida-Viru kohalikud muusikud. Esinejad ja ajakava avalikustatakse juuni ja juuli jooksul.