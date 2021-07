Kõik Viljandi folgi välisesinejaid annavad festivalil kaks kontserti

Oma soovist rohelisel laval üles astuda tuleks kirjutada aadressil artist@folk.ee. Festivali programmijuht Tarmo Noormaa sõnul on noortele muusikutele esinemisvõimaluse pakkumine olnud alati osaks festivali DNA-st. "Just roheliselt lavalt võivad sirguda meie tulevased Sandra ja Jalmar Vabarnad, Eeva ja Villu Talsid, Maimu Jõgevad, Silver Sepad," sõnas Noormaa.

Muude esinemispaikade ajakava on tänaseks paigas ja loodetavasti elu suuri muutusi peale ei sunni. "Oma päevakava kokku pannes tasub meeles pidada, et enamik välisesinejaid annab festivalil kaks kontserti," sõnas programmijuht Tarmo Noormaa ja lisas, et festivalipäevad algavad kell 14 ja kestavad üle südaöö. "Neljapäeval poole kolmeni, reedel ja laupäeval, kui on ka DJ-dega järelpidu, öösel viieni, pühapäeval paneb festivalile punkti "NOËP goes folk", mis lõpeb veidi enne südaööd."

22.-25. juulini Viljandi lossimägedes toimuval Viljandi pärimusmuusika festivalil toimub ligi 60 kontserti enam kui 50 artistilt Eestist ja mujalt. Välisesinejatest on Eestisse tulemas artistid Itaaliast, Iirimaalt, Ungarist, Soomest, Taanist, Belgiast, Lätist ja Gruusiast.

Sel aastal pääseb festivalile vaid festivalipassi või päevapassiga. Piletimüügipealiku Anu Rannu sõnul on praegu veel saada piiratud koguses päevapasse, festivali nelja päeva passid on läbi müüdud. "Tänavusel festivalil kehtivad ka 2019. ja 2020. aastaks ostetud passid, mis siis kasutamata jäid ja n-ö edasi kanti."

Viljandi pärimusmuusika festival võõrustab päevas kuni 5000 inimest. Tänu leevenenud tingimustele kultuuriürituste korraldamisele ei nõuta külastajatelt festivali alale sisenedes COVID tõendi esitamist või kohapealset testimist.