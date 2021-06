Suur kaart: teatrikevad jäi vahele, kuid suvi toob rekordiligi uuslavastusi

Koroona pani teatrielu pausile ka sel kevadel, kuid selle võrra rikkalikum tõotab tulla teatrisuvi – teatrit saab ühtlaselt üle Eesti, nii mandril kui ka saarel. Praeguseks on esietenduste loetelus juba üle 50 uuslavastuse, mis tähendab, et suure tõenäosusega on tänavu sündimas ka esietenduste rekord.