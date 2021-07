Paide hooviteatrite festival jõuab etendustega kortermajade vahele

Etenduste pikkused jäävad kümne minuti ja kahe tunni vahele. Truppe on Viljandist, Võhmast, Tallinnast, Tartust, Pärnust, Pajusilt, Saaremaalt, Maardust, Keilast ja Tabiverest ning Albust, Paidest ja Koeru lähedalt Vahukülast. Mastaapseima tükiga astub publiku ette Tammsaate teater, mis etendab iiri näitekirjaniku Martin McDonagh'i teost "Mägede iluduskuninganna".

Mängupaikadeks on paidelaste koduõued ja kortermajade hoovid. "Kortermajade õuedele jõuame etendustega sel aastal esimest korda ning miks mitte vaadata teatrietendust oma neljanda korruse korteri aknast või rõdult," sõnas festivali peakorraldaja Mariliis Peterson ja lisas, et peaaegu kõik tänavused mängukohad on kasutuses esmakordselt.

Lisaks etendustele on festivalil ka muu kultuuriprogramm: harrastusnäitlejatele on Eduard Tee töötuba, laupäeva õhtul mängib keskväljakul muusikat Paidest pärit DJ Erkin Antov ning festivali lõpetab Joel Remmeli trio kontsert "Jazzkovsky" Paide raekojas.

Truppidele annab tagasisidet neljaliikmeline žürii koosseisus näitlejad Laura Niils (teater Must Kast) ja Eduard Tee (Vene teater), lavastaja Lennart Peep ning harrastusteatrite liidu tegevjuht Kristiina Oomer.