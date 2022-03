Hooviteatrite festival toimub tänavu kortermajade hoovides

Möödunud aastal osales festivalil 19 truppi ja etendusi mängiti nii Paide kesklinnas kui ka näiteks Joodil ja Valgma külas.

"Paides on väga palju kortermaju ja ridaelamuid, mille elanikke soovime festivalimenusse kaasata," selgitas festivali peakorraldaja, Paide muusika- ja teatrimaja kultuurijuht Mariliis Peterson. "Teatud mõttes on see eksperiment - kuidas muutub festival ja kuidas muudab festival linna, kui teeme etendused vaid kortermajade hoovides."

"Sel aastal on festival kahepäevane, aga meil on palju üllatusi varuks, näiteks toimub laupäeva õhtul kontsert, samuti kortermajade hoovis," lisas Peterson.

Hooviteatrite festival toimub tänavu neljandat korda. Festivalil preemiaid ei jagata, küll annab professionaalset tagasisidet žürii.

Festivali korraldaja, Paide muusika- ja teatrimaja ootab osalemissoove kuni 1. maini 2022, lisaks oodatakse teateid ka kortermajade kohta, kes soovivad etenduse oma hoovi tuua.