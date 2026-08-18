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Tallinnas algab kümnes Tallinn Fringe festival

Teater
Tallinn Fringe festival
Tallinn Fringe festival Autor/allikas: Anton Serdjukov
Teater

Teisipäeval, 18. augustil algab Tallinnas kuu aega kestev Tallinn Fringe Festival, mis toob linna erinevatesse paikadesse üle 80 eriilmelise etenduse.

Kümnes Tallinn Fringe täidab 18. augustist 18. septembrini linna teatrid, baarid, lokaalid ja muud põnevad esinemispaigad komöödia, teatri, tsirkuse, muusika, tantsu, kabaree ja kõige muuga.

"Meie Fringe-festivali 10. toimumiskord on meie jaoks väga eriline hetk. See, mis sai alguse väikesest eksperimendist, on kasvanud festivaliks, mis tähistab Eesti ja kogu maailma sõltumatuid artiste. Meil on tohutult hea meel tänavune festival avada ja näha, kuhu järgmised nädalad meid viivad," sõnas Tallinn Fringe festivali peakorraldaja Dan Renwick.

"Fringe on alati natuke ettearvamatu ning just see teebki selle põnevaks. Tallinn täitub artistidega üle kogu maailma, kes toovad siia oma ideed, lood ja etendused. Eelmisel aastal oli ühe festivalikülastaja nähtud etenduste rekordarv 12 ning ma olen üsna kindel, et tänavu see rekord purustatakse," lisas ta.

Korraldajad tõid välja ka varasemast suurema publikhuvi. Enne festivali algust on müüdud 20 protsenti rohkem pileteid kui samal hetkel eelmisel aastal.

Tallinn Fringe erineb oma festivaliformaadi poolest: tegemist on avatud osaluse ja juurdepääsuga festivaliga, kus programm sünnib sümbioosis festivalil osalevate artistide ja esinemispaikadega. Etendused leiavad aset üle kogu Tallinna ning festivalikülastaja saab endale ise meelepärase festivaliteekonna kokku panna. Programmis leidub nii kohalikke kui ka rahvusvahelisi artiste ning väga erineva tausta, stiili ja käekirjaga etendusi.

Festivali esimesel päeval on võimalik osa saada huumorist ja muusikast siduvast üritusest "Stars Bar & Karaoke Open Mic". Samal õhtul toimub ka "Love is a Lube", mis on kombinatsioon jutusaatest, kabareest ja teraapiasessioonist. Õhtu lõpetab "Please The People: Comedy Challenge Show", kus kolm koomikut seisavad silmitsi erinevate väljakutsete ja tantsulahinguga.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

kirjandusministri juures

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