Teatrifestivalil Draama esietendub Rakvere teatri lavastus "Katk.Est.Used"

Teatrifestival Draama toimub sel aastal 7.-12. septembrini Tartus ning programmi on kokku pannud festivali loomenõukogu liikmed Liisi Aibel, Oliver Issak, Tiit Palu, Annika Üprus ning festivali tegevjuht Hedi-Liis Toome.

2021. aastal toimub festival koos Balti Teatri Foorumi ning Eesti kaasaegse etenduskunsti esitlusfestivaliga Draamamaa.weekend, mille raames saabuvad Tartusse välisdelegatsioonid Lätist, Leedust, mujalt Euroopast ning kaugemaltki.

Balti Teatri Foorum on festival Balti teatriteadlastele, kriitikutele ja teistele teatriprofessionaalidele. 10. septembril toimub Tartu Ülikooli kultuuriteaduste instituudis BTF-i konverents "Baltic Reflections". Draamamaa.weekend toimub 6.-9. septembrini nii Tallinnas kui Tartus ning on mõeldud eelkõige kuraatoritele ning festivalide programmikoostajatele välismaalt. Festivali ajal saavad nii kohalik publik kui festivalikülalised välisriikidest kogeda kontsentreeritud valikut rahvusvahelise potentsiaaliga Eesti kaasaegsest etenduskunstist. Draamamaa.weekend saab teoks Eesti teatri agentuuri ja festivali Draama koostöös. Kõiki lavastusi on võimalik festivalil vaadata ka inglisekeelse tõlkega.

Festivalide programmi kuuluvad sel aastal:

Tallinna Linnateatri "Balti tragöödia" (lavastaja Karl Laumets)

Eesti Draamateatri "Kuritöö ja karistus" (lavastajad Ene-Liis Semper ja Tiit Ojasoo) ning "Lehman Brothers" (lavastaja Hendrik Toompere Jr)

Von Krahli teatri "Pigem ei" (lavastaja Juhan Ulfsak) ja "Sa oled täna ilusam kui homme" (lavastaja Lauri Lagle)

Ugala Teatri "Valged põdrad" (lavastaja Andres Noormets)

Karl Saksa ja Kanuti Gildi SAALi "Planet Alexithymia"

Tartu Uue Teatri "Mängu ilu" (lavastaja Andreas Aadel) ja "Anne lahkub Annelinnast" (lavastaja Ivar Põllu)

Ruslan Stepanovi, Artjom Astrovi ja Kanuti Gildi SAALi "Gangstarap"

Endla Teatri "Pimevalge" (lavastaja Johan Elm)

Saueaugu Teatritalu "Kadunud kodu" (lavastajad Margus Kasterpalu ja Priit Põldma)

Vaba Lava ja Eesti Rahva Muuseumi koostöölavastus "Keegi KGB-st" (lavastaja Dmitri Jegorov (Venemaa))

Vanemuise Teatri "Niskamäe naised" (lavastaja Tiit Palu)

Veebis etendub "Kõik loeb/The Reader" (Liis Vares, +aave+; eˉlektron).

Esietendustest jõuab festivalil publikuni Rakvere Teatri "Katk.Est.Used", lavastaja Karl Koppelmaa.

"Isiklikult on esiteks hea meel selle üle, et programmis on selgelt esindatud ka noorema põlvkonna lavastajad ja kirjutajad. Ning teisalt selle üle, et mitmed lavastused on alles hiljuti esietendunud ning seega on ka Tartus näha väga värsket teatrit," ütles festivali juht ja kuraator Hedi-Liis Toome. "Kurvastama ei pea ka need, kes igatsevad Draama programmis näha auhinnatud lavastusi - väga suur osa teatriaasta auhinna saanud lavastusi on võimalik festivalil ära vaadata. Loodan, et huvilised leiavad sügisel tee teatrisse ja lojaalne Draama publik täidab ka selle-aastased saalid ning aitab luua õiget festivalimelu."