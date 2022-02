Annika Üprus: soov on esitada kunstnike töid austusega

SAAL Biennaal on kaasaegse tantsu ja etenduskunstide rahvusvaheline festival. Möödunud aastal oli festivalil esindatud 12 erinevat kunstnikku ning ettekandele tuli 13 tööd.

"Minu siht on olnud, ja sel korral kuidagi eriti hästi õnnestus see, et need kunstnikud oleksid siin pikemat aega," sõnas Üprus, kelle soov oli siduda vabakutselisi kunstnikke ja olemasolevaid residentuure. Nii olid mitmed loomeinimesed festivaliga seotud juba enne selle toimumist.

"Mul on väga suur aukartus olnud kuraatori rolli ees," ütles Üprus, kes varem töötas produtsendi ja projektijuhina, ent soovis valdkonnast veelgi enam teada saada ning otsustas kuraatoriks õppida.

Kuraatorina on Üprus oma prioriteediks seadnud kõikide kunstnike tööde austusväärse esitlemise. Oma tööga püüab ta toeks olla kunstnikele ning aidata nende eesmärke saavutada.