Hooaeg ise algas juba Annika Üpruse kureeritud SAAL Biennaaliga, kus esietendus kolm lavastust, sealhulgas kaks Eesti kunstnike oma - Madlen Hirtentreu performatiivne installatsioon "Kliinik pärast paati" ja Alissa Šnaideri projekti "Weird tales I have tried to write" teine peatükk ning Itaalia grupi Mali Weil "Forests / Unlearning" lavaversioon.

Hooaja avaõhtul esietendub Alissa Šnaideri projekti "Weird tales I have Tried to Write" kolmas peatükk, mille esimene osa oli fotoprojekt ning teine osa SAAL Biennaalil Noblessneri Shipyardis etendunud spektaakel-performanss. Nüüd kulgevad kõik elemendid intiimsesse stuudiosse, et taas tekkida.

Õhtu algab kahe kodumaise etenduskunsti tulevikutegijaga – alles üliõpilase staatuses Elina Masing ning SNDO kõrgkooli lõpetanud Netti Nüganen. Selline õhtu/festival iseloomustab hästi meie pikaaegseid püüdlusi teha koostööd nii juba nimekate kui ka alles loometeed alustavate kunstnikega.

Avaõhtut alustab Elina Masingu Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia ülemeelik kursusetöö "iamunaetrik@hot.ee", mida sai kevadel näha nii Viljandis kui Tallinnas. Nüüd saavad sellest osa ka need, kel see kevadel nägemata jäi.

Teisena näitab Amsterdami Kunstide Ülikooli teatri ja tantsu akadeemia prestiižika SNDO (School of New Dance Development) suvel lõpetanud Netti Nüganen oma diplomitööd "B B", mis tõukub tema pühendumisest tõstespordile. Järgmise aasta kevadel esietendub Kanuti Gildi SAALis tema uuslavastus.

Sügis-talve hooajal esietendub veel neli lavastust. Juba 14. oktoobril tuleb Mart Kangro soololavastus "Enneminevik". Kangro on viimastel aastatel lavastanud mitmel pool ning mitmete partneritega, kuid viimase soololavastusega astus ta publiku ette kuus aastat tagasi - 2013. aastal.

Maarin Mürk ja Henri Hütt tulevad novembris välja enneolematu projektiga, mis painutab sotsiaalselt kinnistunud formaate teatri- ja kultuuriväljal.

Novembri lõpus saab lavaküpseks eesti-rootsi lavastaja ja näitleja Iggy Lond Malmborgi "Things in my mouth". Peale Iggy osaleb lavastuses näitlejanna Rea Lest. Lavastus esietendub uhiuues Rosendali teatris Trondheimis, Norras. Eestis saab seda näha järgmise aasta algul.

Aasta lõpus pakub põnevust videokunstniku Emer Värgi visuaalselt paeluv ja mõtlemisainet pakkuv uuslavastus.

Samuti saab hooaja esimeses pooles näha kahte suvel väljaspool Eestit esietendunud tööd, mis koguvad juba tuntust teatrifestivalidel Euroopas. 2.-5. oktoobrini saab keldrisaalis näha Soome kunstnike Juha Valkeapää ja Taito Hoffreni ajakohast lavastust "Pelko/ Fear/ Hirm". Novembris jõuab lõpuks kodupubliku ette suvel Itaalias esietendunud Kristina Normani loeng-etendus "Lighter Than Woman".

Kohe hooaja algul jätkub kunstnike residentuuride kava. Oktoobris resideerub Püha Vaimu SAALis Jette Loona Hermanis ning detsembris Kädi Metsoja.

Teater ootab külla ka valitud külalisi: Teater Kelm, kontsertsari Improtest, Tartu Uus Teater, Teater Must Kast, Ansambel U, Üle Heli festival, moekunstnik Laivi ja teised.

Külla kutsutakse ka Kanuti Gildi SAALi kaasproduktsioone. Eelmisel hooajal anti rekordilised 57 külalisetendust 16 riigis. Sügis-talvel võib SAALi näha teatrites ja festivalidel Stockholmis, Riias, Trondheimis, Helsingis, Dublinis ja Bergenis.

Hooaja teises pooles on oodata Netti Nüganeni, Üüve-Lydia Toompere ja Siim Tõniste, Henri Hüti ja Kárlis Krúminši, Karl Saksa ning Mart Kangro-Juhan Ulfsaki-Eero Epneri uuslavastusi. Kokku koguneb hooajal 12 esietendust.