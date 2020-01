Docpoint toob uuesti lavale Kristina Normani dokumentaallavastuse "Lighter Than Woman"

Docpoint toob koostöös Kanuti Gildi SAALiga uuesti vaatajateni ette režissöör Kristina Normani elava esitluse kaudu sündiva dokumentaallavastuse "Lighter Than Woman", mis on Eesti teatrikriitikute kõrval saanud sooja vastuvõtu ka Itaalia ja Läti publikult.

Dokumentalist Kristina Norman on pööranud oma alati sotsiaalselt tundliku ja kunstiliselt leidliku pilgu Itaaliasse, vaadeldes sealset omamoodi sotsiaalhoolekande süsteemi, mis tugineb peamiselt odaval võõrtööjõul. Koos operaator Erik Norkroosiga jäädvustasid nad Ukraina päritolu naiste elu Itaalias. Need on nn badanted, kes oma kodumaalt eemal seda vaimselt ja füüsiliselt rasket tööd teevad. Helge tasandi toob loosse aga Itaalia ainus naisastronaut Samantha Cristoforetti, kes on elu raskused sõna otseses mõttes ületanud ning jõudnud gravitatsioonivabasse kosmoseavarusse.

"Dokumentaalse audiovisuaalmaterjaliga sümbioosis sünnib kohapeal sündiv kordumatu elamus, mis püüab vaatajale pakkuda imet ning panna meid režissööri täpsel õrnakäelisel juhtimisel ületama gravitatsiooniraskust," kommenteeris teost festivali kunstiline juht Kaarel Kuurmaa. "On see film, mis toodud teatriruumi, või teatrietendus, mis kasutab filmikunsti jutustava vahendina, on juba vaataja enda otsustada, aga igaljuhul on kunstniku ja filmirežissöörina tuntud Normani julgus elavas esituses lugu jutustada tähelepanuvääriv"

Etendused toimuvad 30. jaanuaril ja 31. jaanuaril kell 19.30 Kanuti Gildi SAALis.