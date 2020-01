Ülo Pikkov: filmikunst on läinud plakatlikku teed, kus on oluline vaatajate arv ja piletite läbimüük

Margit Lillaku dokumentaalfilm "Südamering" saab alguse 2014. aasta suvel, kui rühm täiskasvanuid koos lastega otsustavad loobuda harjumuspärasest elukorraldusest ning asutavad Eesti esimese teadliku ökokogukonna, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Režissöör oli viis aastat pidevalt grupiga seotud, jälgis nende arenguid ja probleeme ning sai mitme inimesega selle aja jooksul ka headeks sõpradeks. "Ma kuulsin sellest üsna juhuslikult ühe tuttava käest, kes oli viis ja pool aastat tagasi just kolimas sinna ökokogukonda, mis alles kokku tuleb," selgitas Lillak ja mainis, et see tundub talle hea hetk nendega koos alustada. "Kindlasti need alguseajad on kõige huvitavamad, kui need dünaamikad pole paika loksunud ja juhtub kindlasti huvitavaid asju igas inimgrupis."

"Südameringi" viieaastase võtteperioodi jooksul tekkis sadu tunde materjali, mistõttu toimus filmi montaaž iga-aastaselt. "Monteerisime igal aastal paar kuud, et mitte ära uppuda sellesse materjali massi, samuti kirjutasime ka tekstid valmis, seega meil oli päris põhjalik ettevalmistus."

"Südameringi" kõrval esilinastub festivalil ka Ülo Pikkovi uus lühidokumentaal "Kilpkonn ja jänes". Kui seni on Pikkov tuntud pigem nuku- ja animafilmide loojana, siis uue loo aluseks on isiklik ema ja poja lugu, kus filmitud materjali on nagu muuseas sisse murdnud animatsioon. "See on hästi isiklik lugu ja kui üldse laiemalt vaadata, siis mulle tundub, et filmikunst on läinud plakatlikku teed, kus on oluline vaatajate arv ja piletite läbimüük, aga film võib olla ka midagi isiklikku ja väga personaalset," kinnitas režissöör ja mainis, et samas ei ole "Kilpkonn ja jänes" kindlasti lastefilm. "Pigem on see film intelligentsetele täiskasvanud inimestele."

Filmifestival Docpoint kestab kuni 2. veebruarini, seansid toimuvad Tallinnas ja Tartus.