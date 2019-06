"Nii rahvusvahelist, teguderohket, elamusterohket ning rõõmu pakkuvat hooaega annab ajaloost otsida. Ja seda vaatamata sellele, et hooaeg algas kaks kuud hiljem pikaleveninud remondi tõttu ning kogu meeskonna pingutuste tulemusena suutsime ümber orienteeruda tegevustele väljaspool oma maja," teatas Kanuti Gildi SAAL.

Hooajal 2018/2019 esietendusid Kadri Noormetsa "Maandatud tõotus", Sigrid Savi "Pushing Daisies", Kädi Metsoja "tegeele", Arolin Raudva, Mari-Liis Eskussoni, Katrin Kreutzbergi, Alise Bokaldere (ehk The Biofilm Sisters) "All That Goes Right".

Väljaspool oma maja nägid ilmavalgust Henri Hüti ja Veiko Tubina "Sisenemine sisenemisse" Tartus, Jarmo Reha "Oomen" Narvas, Adriano Wilfred Jenseni "feelings" Taanis, Juha Valkeapää ja Taito Hoffreni "Pelko/ Fear" Soomes ning Kristina Normani "Lighter Than Woman" Itaalias. Lisaks oli SAAL kaasprodutsendiks Kristjan Suitsu installatsioonile "Waiting For The Future" NU Performance festivalil.

Kokku sündis Kanuti Gildi SAALi kaasproduktsioonina lõppenud hooajal 10 uuslavastust ja installatsiooni.

Märtsis toimus ooperi "Eesti ajalugu. Ehmatusest sündinud rahvas" viimane etendus. Palju vastakaid arvamusi tekitanud lavateos valmis Rahvusooper Estonia, Kanuti Gildi SAALi ning MIMprojecti koostöös. Kokku tehti 10 etendust. Lavastus valmis EV100 teatrisarjas "Sajandi lugu".

2018-2019 hooaeg oli rikas ka eriliste ürituste poolest. Koostöös Kunsthaus Dresdeni ning Goethe Instituudiga korraldas Kanuti Gild Tallinnas kaks mitmepäevast ettevõtmist pealkirja all Freiraum Tallinn. Üles astusid Isaac Chong Wai, Sarah Vanhee, Sven Johne, Eva Neklyaeva, Erik Alalooga, Eva Meyer-Keller, Joanna Warsza. Koostöös Kunsthaus Dresdeniga kutsusid nad sama projekti raames külla Jaan Toomiku, Flo Kasearu, Kristina Normani, Tiit Ojasoo ning Ene-Liis Semperi oma töödega.

Üle aasta toimuva NU Performance festivali kuraatorid olid seekord Henri Hütt ja Mihkel Ilus, kes olid 7. festivali alapealkirjaks valinud "Objekt ja kollektiiv".

19. jaanuaril kogunesid Kanuti Gildi SAALis kõigi suuremate erakondade esindajad, et avada Eesti kultuuripoliitika sõlmküsimused. Enne valimisi toimus esimene Poliitikapidu.

Etenduskunstide lühivormide festival Made in Estonia maraton peeti 12. aastat.

LAT.EST festival sai novembris teoks vahetult pärast Läti 100. sünnipäeva ning tutvustas Läti kaasaegseid (etendus)kunstnikke ning nende mõtteid ja tegemisi, olles pühendatud koostööle ja kõigele, mis meid ühendab. LAT.EST festivali korraldati koostöös Läti Uue Teatri Instituudiga ning see kuulus nii EV100 kui LV100 kultuuriprogrammi. Festivali tuumaks oli omanäoline lavastus liivlastest "The First to Leave "mille autoriteks olid helilooja Toms Auniņš, stsenograafid Austra Hauks ja Epp Kubu, koreograafid Joanna Kalm ja Karolin Poska, visuaal- ja videokunstnik Kristina Norman, dramaturg, lavastaja ja etendaja Kārlis Krūmiņš ning lavastaja Valters Sīlis. Tallinna etendustel osalesid kammerkoor Collegium Musicale ning eesti tantsijad. Lisaks sai näha Laura Kvelsteini ja Rūta Ronja Pakalne, Katrīna Neiburga, Austra Hauksi, Janis Snikersi, Emer Värgi ning Voldemārs Johansonsi töid.

Kanuti Gildi SAALis astus sel hooajal publiku ette kunstnikke 13 riigist. Oma lavastusi näitasid Kanuti Gildi SAALis endiselt Eesti sõltumatu teatri ja muusika põhitegijad Tartu Uus Teater, Teater Kelm, Teater Must Kast, Kinoteater, Ansambel U: jt. Võõrustasime World Music Days festivali, NuQ Treff festivali ning improvisatsioonilise muusika kontserdite sarja Improtest.

Kanuti Gildi SAAL pakkus taas ka kunstnikele paremaid töötingimusi, 18. hooajal resideerus SAALis 8 kunstnikku või loomingulist kollektiivi.

Kaasproduktsioonidest jätkasid nii eelmiste hooaegade kui tänavuse aasta 11 lavastust ringreise nii Eestis kui Soomes, Saksamaal, Lätis, Norras, Belgias, Iisraelis, Tšehhis, Hollandis, Taanis Valgevenes, Leedus, Šotimaal, Itaalias, Austrias, Šveitsis, Islandil ning Gröönimaal (kokku 16 riigis). Ringreisidel anti sel hooajal kokku 52 etendust. See on keskmiselt umbes üks külalisetendus nädalas ning sellega peaks Kanuti Gildi SAAL olema Eesti tuuritavaim etendusasutus.

Kokku toimus Kanuti Gildi SAALi korraldusel üle 260 ürituse, mida vaatas ja jälgis üle 21000 inimese.

19. hooaega alustab rahvusvaheline etenduskunstide festival SAAL Biennaal 2019, kus astub üles 13 kunstnikku või kollektiivi 7 riigist. Festival peetakse 14.-31. augustini, kuraator on Annika Üprus.