"Ma olin rõõmus, et vanaema ei pea enam poolihääli ja sosinal ütlema asju, millest ta kartis, et päält kuulatakse. Ma olin rõõmus, et inimesed võivad lugeda kõike ja öelda kõike, kartmata, et neid pannakse vangi. Ma olin rõõmus, et kõigil oli õigus olla nemad ise," ütleb kirjanik Jürgen Rooste, meenutades Eesti Vabariigi taasiseseisvumist.