Galerii. NUKU muuseumis avanes "Gulliveri reiside" nukkude näitus

Jonathan Swifti romaani tegelaste – hiiglaste ja liliputtide – erinevaid mastaape aitasid lavastuses lisaks näitlejatele publikuni tuua nii üks 7-meetrine kui ka ligi 200 väiksemat, vaid paarikümne-sentimeetrist nukku. Suur osa nukkudest on väljas ka näitusel. "Gulliveri reiside" lavakujunduse ja nukkude autor Marion Undusk oli lavastuse kunstnikutöö eest 2019. aastal nomineeritud Salme Reegi nimelisele auhinnale.

"Teater on kaduv kunst, seepärast on rõõm, et suure hulga inimeste meeletu töö elab muuseumis edasi ja jõuab uuel moel vaatajani," ütles Undusk. "Minu töö toimib aga esmajoones lavastuse tervikus koos näitlejate, ruumi ja valgusega. Nii et minu jaoks on see näitus NUKU töökodade ülistus, kes suudavad kunstniku mõtted täiesti imetabasel moel reaalsuseks luua."

"Nukuteater annab ainulaadse võimaluse veeta laval nähtud tegelastega koos rohkem aega kui teistes teatriliikides," sõnas NUKU muuseumi juht Maria Usk.

Näitusel saab lisaks nukkudele näha ka näitlejatele hiiglasemaske ning liliputtide ülikute kostüüme. Kuulata saab ka lavastuse jaoks kirjutatud muusikat, mille eest helilooja Liina Sumera pälvis 2019. aasta teatriauhinna muusikalise kujunduse ja originaalmuusika eest.

"Gulliveri reise" mängiti Viinistu katlamajas 2018–19 aastal kokku 25 korral ligi 8000 vaatajale. Dramatiseerija oli Urmas Lennuk, lavastaja Taavi Tõnisson, kunstnik Marion Undusk, helilooja Liina Sumera, valguskunstnik Priidu Adlas, koreograaf Olga Privis ja tõlkija Leo Anvelt.