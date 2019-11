NUKU muuseumis avatakse "Gulliveri reiside" nukkude näitus

"Gulliveri reiside" lavakujunduse ja nukkude autor Marion Undusk oli lavastuse kunstnikutöö eest 2019. aastal nomineeritud Salme Reegi nimelisele auhinnale. "Teater on kaduv kunst, seepärast on rõõm, et suure hulga inimeste meeletu töö elab muuseumis edasi ja jõuab uuel moel vaatajani," ütles ta.

Näitusel saab lisaks nukkudele näha ka näitlejate hiiglasemaske ning liliputtidest ülikute kostüüme. Kuulata saab ka lavastuse jaoks kirjutatud muusikat, mille eest helilooja Liina Sumera pälvis 2019. aasta teatriauhinna muusikalise kujunduse ja originaalmuusika eest.

Jonathan Swift "Gulliveri reise" mängiti Viinistu katlamajas 2018. kuni 2019. aastani kokku 25 korral ligi 8000 vaatajale. Dramatiseerija oli Urmas Lennuk, lavastaja Taavi Tõnisson, kunstnik Marion Undusk, helilooja Liina Sumera, valguskunstnik Priidu Adlas, koreograaf Olga Privis ja tõlkija Leo Anvelt.